Barbora Zpěváčková, Novinky

„Ptal jsem se ho (Hamáčka - pozn. red.), jestli skutečně trvá na nominaci pana Šmardy. Ubezpečil mě, že je to nejlepší kandidát, kterého má soc. dem. k dispozici. Beru to na vědomí, je to jejich odpovědnost, kdo bude na ministerstvu kultury,“ řekl novinářům Babiš.

Se Šmardou se má potkat v pátek ráno. Během pátku také zřejmě odešle na Hrad návrh na odvolání Staňka a jmenování Šmardy. „Očekávám, že po té schůzce pan premiér vyhoví mé žádosti a pošle panu prezidentovi žádost o odvolání pana ministra Staňka a návrh na jmenování pana Šmardy ministrem kultury,“ uvedl Hamáček.

„Udělám to, i když říkám, že nevím, jestli je to dobrá nominace. Určitě by byl lepší na ministerstvu pro místní rozvoj. Sociální demokracie má pocit, že je to dobrý kandidát na ministra kultury, já si to nemyslím,“ zhodnotil Babiš.

Ministr kultury Antonín Staněk

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Hamáček ale trvá na tom, že Šmarda je dobrý adeptem. Ministr je podle něj politická funkce a ČSSD prý potřebuje někoho, kdo bude nejen obhajovat zájmy resortu, ale také vysvětlovat politiku sociální demokracie ve vládě. „Michal Šmarda jako zkušený komunální politik a místopředseda strany je člověk, který to zcela jistě zvládne,” konstatoval Hamáček.

Na kritiku, kterou Babiš řekl směrem ke Šmardovi, Hamáček odvětil: „Dohodli jsme se ve vládě, že si nebudeme vzájemně kádrovat kandidáty na ministry. Také bych mohl sáhodlouze vyprávět o tom, co si myslím o nominantech ANO a nedělám to, protože respektuji právo koaličního partnera si vybrat, kdo bude ministrem za danou stranu. To samé očekávám od hnutí ANO.”

Babiš neposlechne Zemana



Premiér tak zřejmě nevyhoví návrhu prezidenta Miloše Zemana, který odmítl Staňkovu demisi. Prezident napsal Babišovi dopis, ve kterém předsedovi vlády doporučil, aby v případě Staňkova odvolání počkal na výsledky vyšetření trestního oznámení, které Staněk podal.

„To bychom museli čekat, nevím, jak dlouho bude policie čekat. Názor na pana Staňka je různorodý,“ komentoval to ve čtvrtek Babiš.