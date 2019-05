ok, jas, Novinky

Babiš o krizi na dálnici hovořil ve čtvrtek v rozhovoru pro server Blesk s tím, že o situaci jednal s náčelníkem generálního štábu i ministry dopravy a obrany.

„Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,” řekl Babiš. „Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion,” uvedl dále.

Američtí vojáci měli podle plánu vyrážet od středečních 19 hodin ve 14 proudech v hodinových rozestupech. Ve čtvrtek dopoledne ale ucpali D1, protože konvoj jede po dálnici pomalu, což působí problémy hlavně v opravovaných úsecích ve zúžení.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Kolona aut na dálnici D1 u Humpolce

Kvůli komplikacím v dopravě muselo několik posledních proudů změnit plány. Jedna část zůstala ve Staré Boleslavi a dvě byly z D1 staženy do areálu Správy silnic a údržby dálnic Bernartice, kde budou čekat do večera. Šest skupiny stále jede po českých dálnicích a pět už je na Slovensku.

Jedna část konvoje má okolo 18 vozidel. Pakliže jde o bojovou techniku jede rychlostí 50 - 60 km/h, pokud jde o lehká vozidla tak 70-80 km/h.

„V závislosti na dopravní situaci budou pak pokračovat v přesunu na Slovensko,” vysvětlila mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdalény Dvořákové.

„Kvůli kolonám ŘSD zastavilo stavební práce u Jihlavy, u Humpolce co nejdřív odstraní omezení, aby byl provoz v každém směru ve dvou pruzích,” doplnil v reakci na neutěšenou dopravní situaci na rekonstruované dálnici ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).