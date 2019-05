Michal Mocek (Brusel), Právo

Teprve když se u vchodu do premiérova salonku začali rojit lidé z jeho doprovodu a Andrej Babiš (ANO) se přesunul do té části letadla, kde sedí většina jeho týmu a novináři, bylo jasné, že se něco děje.

Pak se objevily zprávy, že je to jako za Baudyše. Tehdy se také střílelo v letadle, ovšem za letu. Stroj pak musel nouzově přistát.

Kulka nepronikla nikde, zastavil ji poctivý francouzský plech kapitán letadla

Nebylo jasné, co tentokrát kulka zasáhla a jak moc letadlo poškodila. Zdálo se ale, že airbus už nemůže odstartovat, a tak se začalo diskutovat, kdy by tu mohl být náhradní stroj. Protože druhý airbus byl v Kanadě, bylo jasné, že to bude starý challenger.

První spekulace zněly, že tento stroj by mohl dorazit tak do dvou hodin - a začala žertovná diskuse, kdo poletí a kdo zůstane v Bruselu, zda novináři nebo provinilá ochranka. Do challengeru se totiž vejde 16 pasažérů. Na palubě airbusu jich však bylo 22.

Pak se objevil velvyslanec při EU Jakub Dürr a všechny spekulace o brzkém odletu rozptýlil: Challenger prý dorazí nejdříve za šest hodin. Mezi novináři pak zaznělo několik ironických poznámek na adresu připravenosti armády, která zajišťuje lety ústavních činitelů.

Velvyslanec mezitím navrhl řešení podle svých představ: „Kdo si to zaplatí, může přespat v hotelu Sheraton.“ Zbytek byl ochoten hodit přes palubu či přesněji do letištního salonku. A začal premiéra přesvědčovat, aby s ním vyrazil na hotel.

Babišovi se to moc nelíbilo - dával přednost tomu, abychom zůstali pohromadě. A ptal se, jak se to udělá, když se do challengeru stejně nevejdeme všichni.

Na to neměl velvyslanec odpověď, a tak premiér vyrukoval se svým řešením: poletíme linkou ČSA v 9:10 ráno. Mezitím můžeme zůstat třeba v letadle, kde padl výstřel. Velvyslanec namítal, že by se musely zajistit letenky, kdo ví, jak by to šlo a zda by se tam vešli všichni.

Premiér navrhoval letět do Prahy linkovým spojem ČSA (ilustrační foto)

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

„Já jsem akční, už jsem zajistil 22 míst,“ uťal ho premiér a dodal, že letadlo má celkem 111 míst, takže se tam vejdou všichni.

Ambasador se tedy odporoučel s tím, že jde zjistit, co se ví o následcích výstřelu. Celou tu dobu totiž probíhaly prověrky, co výstřel vlastně napáchal. Premiér a novináři se mezitím popichovali poukazováním na protivládní protesty a manipulace kolem nich.

Bude to bezpečný let



Když se velvyslanec objevil znovu, měl už zajímavější zprávu: do deseti minut se prý rozhodne, zda poletíme airbusem nebo ne. Nadšení to nevzbudilo ani u premiéra, ani u novinářky, která měla hned ráno odletět na dovolenou do Izraele a ČSA i challenger by byly škrtem přes její rekreaci. Vypukla tedy diskuse, zda doletíme do Prahy nebo do pekel.

Premiér ji přerušil návrhem, ať se jdeme na stopy výstřelu podívat a novináři se vrhli ke dveřím jeho salonku. Tam byli zastaveni a vráceni posádkou.

Pak ještě ze strany premiérova doprovodu zaznělo, že výstřel padl ve chvíli, kdy člen ochranky vyndával zásobník ze zbraně. Při nástupu to prý musí udělat – v letadle nesmí být žádná nabitá zbraň.

Všechny tyto diskuse ukončil hlas kapitána z reproduktoru: „Kulku jsme našli. Nedošlo k takovému poškození, aby letoun nebyl schopný letu. Kulka nepronikla nikde, zastavil ji poctivý francouzský plech. Bude to úplně bezpečný let.“

A byl.