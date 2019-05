Renáta Bohuslavová, Novinky

„Není to o podpoře pana ministra. Je to o tom, zda se má Sněmovna, když má na programu 250 bodů, čtyři hodiny zabývat něčím, co už bylo jasně odsouzeno. Pan ministr má moji plnou podporu. Hlasováním jsme cestu rozhodně nepodpořili,” řekl Novinkám ve středu předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Nepovažuji to za zásadní, protože o české zahraniční politice rozhoduje vláda a ministr cestu již odsoudil,” dodal Hamáček.

Návrh na to, aby se Sněmovna od Ondráčkovy cesty distancovala, podal na úterní schůzi šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. O jediný hlas neprošel.

Běhounek: Petříček nám nic neřekl



Hlasování se kromě Hamáčka z ČSSD zdržel i místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, poslankyně Kateřina Valachová nebo poslanec a současný hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Podle něj ministr Petříček poslancům před hlasováním nic nedoporučil.

„Jak jsem hlasoval, je moje věc. Ministr předtím mlčel a nic neřekl a teď nás solí,” reagoval v kuloárech Sněmovny poslanec Jiří Běhounek.

Foldyna: Nechci lustrovat dovolené



Od cesty se úplně odmítl distancovat poslanec Jaroslav Foldyna. „Byl jsem poměrně překvapen, kolik lidí se zdrželo. Pan Ondráček ale řekl, že to byla jeho soukromá cesta, a já odmítám, aby byl parlament zatahován do soukromých záležitostí. To bychom mohli začít lustrovat, kde všichni byli na dovolené,” reagoval Foldyna.

Ondráček byl ale v samozvané Doněcké lidové republice přijat jako oficiální česká delegace včetně poct a české hymny. Česká republika přitom samostatnost separatistické republiky neuznává.

“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) 15. května 2019

Na dotaz, proč poslanci ČSSD nepodpořili ministra Petříčka, který měl s cestou problém, uvedl, že on má také s ministrem problém. „Mám taky problém s panem ministrem Petříčkem, ale nijak to nekomunikuji,” dodal Foldyna s tím, že on by ale na cestu na Donbas nejel. „Na tuto trachtaci bych nejel. Je třeba to vyřešit politicky a mít jednotnou koncepci,” doplnil.

Ministr po úterním hlasování uvedl, že hlasování poslanců za ČSSD nechápe, snad právě s výjimkou Foldyny. „Netěší mě to a kolegy nechápu, tedy asi s výjimkou pana Foldyny, se kterým se názorově rozcházíme,“ reagoval pro Novinky Petříček.