zpe, Novinky

Zákoník práce v současné chvíli počítá s tím, že zaměstnanci musejí mít nejméně čtyři týdny dovolené. Někteří zaměstnavatelé nabízejí benefity formou týdne navíc nebo takzvané sick-days, které si může zaměstnanec vybrat na nemoc a nemusí při tom čerpat nemocenskou či dovolenou.

„Ne všichni mají nárok na pět týdnů dovolené. Je důležité zakotvit to legislativně,“ hájila návrh jedna z jeho předkladatelek Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

S novelou souhlasí i sociální demokraté. „Většina zaměstnavatelů už pět týdnů dovolené poskytuje. Bylo by dobré tyto pracovní podmínky narovnat tak, aby pět týdnů dovolené měli všichni zaměstnanci,” řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Dodala, že pokud lidé mají více volného času, roste produktivita práce. „Pro zaměstnavatele je důležité, aby byli lidé odpočatí,“ prohlásila Maláčová.

Je to nesystémový krok, kritizuje pravice



Poslanec Petr Beitl (ODS) varoval před tím, že se jedná o nesystémový krok. „U podnikatelů by měla být ponechána možnost prodloužení dovolené jako poskytnutí benefitů,“ míní Beitl.

„Jediným rozumným řešením je zamítnout to rovnou v prvním čtení a nezahrávat si s tím. Běžte do malých firem a zeptejte se, co to udělá,” řekl směrem ke komunistům předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Se zavedením pětitýdenní dovolené nesouhlasí ani Hospodářská komora. Podle té by zavedení pátého týdne dovolené mělo zásadní dopady na zaměstnavatele a zejména na malé podniky.

Poslanci nakonec po debatě projednávání předlohy přerušili do příštího týdne.