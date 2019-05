jas, Novinky, Právo

Zisk recesistů, kteří dostali 37 046 hlasů, a umístili se tak v první desítce nejúspěšnějších kandidujících subjektů, zaskočil i je samotné. Byť negativně, jak tvrdí, protože chtěli v europarlamentu osm křesel.

V čele hnutí je jednatřicetiletá youtuberka Lucie Schejbalová alias Sejroška - Šimering expert.

Vážení voličky a voliči. Děkujeme za krásných 37 000 hlasů. Za 1.56 procent hlasů. Jsme 9 nejsilnější politické uskupení... Zveřejnil(a) ANO, vytrollíme europarlament dne Neděle 26. května 2019

To se jim sice nepodařilo, hnutí však díky úspěchu získá 1 111 380 korun za příspěvky, které získají všechny strany, jejichž zisk překročí jednoprocentní hranici. Za každý hlas straně náleží 30 korun.

Mnohé voliče dost možná zmátla podobnost názvu. „Spousta lidí nám psala, co je to zač to druhé ANO. Takže nějaký dopad byl,” uvedl Babiš v reakci na dotaz Práva, zda si voliči mohli obě hnutí splést.

Jak připomínali diskutéři na sociálních sítích, recesisté dali svým projektem i návod roztříštěné opozici, jak oslabit vítězné hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.