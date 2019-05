Jan Rovenský, Barbora Zpěváčková, Novinky, Právo

Jaký byl váš soukromý odhad? Měl jste obavu, že ANO nevyhraje?

Zisk jsem odhadoval na 22 procent. Vzhledem k té sprosté dezinformační kampani, kterou na nás jely zvlášť některé servery, ale výsledek hodnotím jako velký úspěch.

Od 6. května to byly neustále nějaké mýty o řepce, klobásách, střetu zájmů a další nesmysly, do toho protivládní demonstrace a opozice s Antibabišem, tak je zázrak, že jsme dopadli, jak jsme dopadli. Proti tisíckrát opakovaným dezinformacím se těžko brání.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu ve srovnání s volbami v roce 2014

FOTO: David Ryneš, Novinky

Chci tedy poděkovat našim voličům, díky nim jsou to již šesté volby, které jsme vyhráli. V Praze a kolem ní jsme klesli, ale jinde po republice jsme naopak posílili. V hlavním městě uspěli Piráti, což je asi dozvuk komunálních voleb, ale kdo ví, jestli Pražané nebudou ještě vzpomínat na paní Krnáčovou, podle toho, jak si Piráti vedou a jak nechávají tajně hlasovat o věcech, o kterých se nikdy tajně nehlasovalo.

Recesistická strana ANO, vytrollíme europarlament s číslem 6 získala 1,56 procenta hlasů a státní příspěvek přes 1,1 milionu. ANO mělo číslo 30, mohli se voliči splést?

Spousta lidí nám psala, co je zač to druhé ANO. Takže nějaký dopad byl. Když k tomu přičtete Teličku, který nás zradil, tak je to asi 3,9 procenta.

Spíš mě mrzí, že i po volbách naši konkurenti dál jedou Antibabiše, místo abychom společně bojovali za zájmy ČR. Lídr kandidátky ODS Zahradil si do mě po zveřejnění výsledků nezapomněl kopnout, přitom jsem v kampani prohlásil, že s řadou jeho názorů souhlasím.

Noví čeští poslanci v Evropském parlamentu

FOTO: Novinky

Takže tomu nerozumím, zvlášť když se uchází o post šéfa Evropské komise, kde potřebuje hlasy ČR i ostatních zemí V4. A rozhodovat se bude mezi premiéry a já znám spoustu z nich. To pak Zahradilovu kandidaturu, který za 15 let v EP nic nedokázal, nelze brát vážně.

Zůstane vaše hnutí ve frakci ALDE? Jde o liberály, kteří usilují o těsnější integraci a jsou příznivě nakloněni migraci, proti čemuž se v obou případech stavíte.

Minulé volby jsem nechal všechno na panu Teličkovi, ten si určil kampaň i si vybral lidi a frakci. V ALDE zůstaneme, tam máme spojence, například pokud jde o rozpočet, ale na migraci a klimatickou změnu máme jiný názor. Frakce spolu často při hlasování ani nedrží, jak se ukázalo u socialistů při hlasování o dvojí kvalitě potravin.

Největší vliv je ale stejně v Evropské radě, kde Česko zastupuji jako premiér, a tam hlavně musíme hledat spojence, pokud jde o vnitřní trh, boj proti migraci, příští rozpočet EU a tak dále.

Vždycky řeším téma, které je na stole. Když se mluvilo o zneužívání chovů pejsků, tak jsem to začal řešit

Volby byly debaklem pro ČSSD. Bude to mít vliv na vládu?

Vládu to neovlivní. Vláda se odvíjí od složení české Sněmovny, máme podepsanou koaliční smlouvu. Není tam žádná souvislost. Ale nepopírám, že mě ten výsledek ČSSD překvapil. Podle mě to ale není o panu předsedovi Hamáčkovi. V rámci kauzy ministra kultury Staňka byly v ČSSD různé názory a tlaky. Musí si to vyhodnotit.

ČSSD si výsledek také může přebrat tak, že jí účast ve vládě škodí.

Jde o to, jak se k tomu soc. dem. postaví. Pokud se začne vymezovat, tak to kabinetu určitě nepomůže. Ale neřeším to, máme koaliční dohodu a o tom se rozhoduje ve Sněmovně.

Jaká témata budou pro vaše nové europoslance stěžejní?

Bude důležité, jak dopadne Evropská komise, kdo bude předseda. Nejdůležitější je evropský rozpočet i vnitřní trh a musíme si jasně říct, co s dvojí kvalitou potravin.

Spousta lidí říká, že téma dvojí kvality potravin pro vás bylo téma jen před volbami, že teď na to zapomenete.

Nezapomenu. Vždycky řeším téma, které je na stole. Když se mluvilo o zneužívání chovů pejsků, tak jsem to začal řešit. Věnoval jsem se tomu. Člověk si musí tu problematiku nastudovat a získat informace.

Video

Andrej Babiš k výsledku voleb do Evropského parlamentu (zdroj: Novinky.cz)

V minulém období odešli ANO dva europoslanci – Pavel Telička a Petr Ježek. Nestane se zase něco takového?

Nemyslím si to. Je to o charakteru těch lidí.

Říkal jste, že je důležité, jak dopadne Evropská komise. Budete po debaklu soc. dem. chtít prosadit současnou komisařku Jourovou?

Musíme se o tom pobavit se soc. dem., dohodnout se na portfoliu.