„Evropská unie je víceméně demokratická, to musím uznat,” uvedl prezident, který opět zopakoval vizi s reformou EU, která upozadí Evropskou komisi před Evropskou radou tvořenou premiéry a prezidenty.

Zeman v souvislosti s českým národním zájmem hovořil o nesdílené suverenitě i o ekonomických zájmech jako je plynovod Nordstream 2, rozvoj 5G sítí i omezování ekonomických sankcí, které nepovažuje za smysluplné.

V komentáři k eurovolbám se podivil se mimo jiné tomu, že „organizátoři“ umožnili kandidaturu hnutí ANO, vytrollíme europarlament, které mohlo svým názvem některé voliče zmást.

Ke zvolení Ivana Davida a Hynka Blaška, kteří se stali europoslanci za SPD, uvedl, že představují „to lepší, co v této straně je“ a nemohou být označováni za extremisty.

Lidoveckého lídra Pavla Svobodu, který na rozdíl od kandidátů na dalších dvou místech nebyl zvolen, označil za „nudaře“ a dodal, že tento neologismus si osvojil stejně jako před časem termín „hater”.

Poc není Ploc



Prezident přiznal, že při volbě ČSSD dal preferenční hlas Olze Sehnalové. Jedničku kandidátky Pavla Poce popsal jako nevýrazného a zaměnitelného se skokanem na lyžích a někdejším poslancem ČSSD Pavlem Plocem.

Prezident Miloš Zeman vystoupil na Žofínském fóru

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Právě nevýraznost Poce a záměr odstavit ministra kultury Antonína Staňka se podle prezidenta mohla podepsat pod neúspěchem ČSSD. K budoucnosti Staňka ve vládě se nevyjádřil s tím, že nejprve hodlá jednat se samotným ministrem, který se rozhodl rezignovat.

Loňská kritika novinářů



Prezident na Žofínském fóru vystupuje opakovaně. Loni v květnu na akci věnované občanské zodpovědnosti hovořil o mediokracii (vláda médií, pozn. red.) a kritizoval novináře, respektive politické i sportovní komentátory.

Video

V minulosti Zeman hovořil na Žofíně například o národní suverenitě. K jejímu dosažení doporučil „mít kuráž, mít koule a mít kabelku”. [celá zpráva]

Právě kabelkou bouchala podle něj někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová do stolu při vyjednávání o podmínkách pro svou zemi. „Takže koule především, kuráž na druhém místě, a pokud za nás bude vyjednávat žena – u pánů by to působilo asi poněkud nepatřičně – ať si s sebou vezme tu kabelku,” uvedl tehdy prezident.

Dříve na Žofínském fóru pro změnu vyzval ke stíhání finančníka Zdeňka Bakaly, proti němuž se vymezuje opakovaně. [celá zpráva]