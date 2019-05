jas, Novinky, ČTK

„Sociální demokraté nikdy nepatřili k nejúspěšnějším stranám v evropských volbách, ale takovýto debakl ve srovnání s komunisty či SPD je varující,“ uvedl Kubáček.

Podle Daniela Kunštáta z Cevro Institutu současné volby u ČSSD potvrdily, že se strana potýká s malou disciplinovaností voličů a její politická pozice oslabuje. „Sociální demokracie bude mít o čem přemýšlet i ve vztahu k tomu, jakou zvolit strategii v nejbližších letech, aby se udržela v celostátní politice,” doplnil Kunštát.

Výsledky ČSSD ve sněmovních volbách a volbách do EP

Co volby, to porážka



Výsledek ČSSD, kterou volilo pouze 3,95 procenta lidí, podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně ukazuje na to, že strana má obrovský problém.

„Co volby, to porážka,” řekl. Nemyslí si však, že by to mělo nějaký vliv na současnou vládní koalici ANO a ČSSD. „Rozbít kvůli výsledku eurovoleb současnou vládní koalici je nemožné, to by fakticky přiznali, že udělali špatné rozhodnutí, když k ní přistoupili,” konstatoval Kopeček.

Podle Kubáčka si sociální demokraté nechali „ukrást“ téma kvality potravin a musí se zotavit do krajských voleb, které nás čekají v příštím roce. „Pro pana Hamáčka to v tu chvíli bude o bytí a nebytí,“ dodal s tím, že tento volební debakl Hamáček ustojí, neboť nemá vyzyvatele.

Změna rétoriky i témat bude pro ČSSD nezbytná



Sociální demokraté by měli zcela změnit styl komunikace a vybrat témata, na které jejich voliči slyší. Navíc je musí prezentovat srozumitelně a lidsky.

Sociálně demokratická témata musí podle něj akcentovat i ministři. Šéf resortu zahraničí Tomáš Petříček podle Kubáčka vystupuje spíše jako ministr za TOP 09 či jiných městských stran, což se však do výsledku sociálních demokratů nepromítá.

„Kdyby ta strategie fungovala, tak v Praze či Brně mají úplně jiná čísla a v evropských volbách jeden či dva mandáty mají,“ uzavřel Kubáček.

Pirátům začíná kulhat Praha



Podle Kunštáta mají volby dva vítěze - Piráty a ODS. „Evropské volby jsou kolbiště, které supluje celostátní politiku. V těchto volbách mají vždy silnější potřebu jít volit ti, kteří chtějí vyjádřit nespokojenost se současnou vládní koalicí, tedy voliči opozičních stran,” uvedl Kunštát a doplnil, že prostřednictvím voleb lidé nyní dávali najevo svou nespokojenost se současnou vládu v ČR.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu ve srovnání s volbami v roce 2014

Kubáček na druhou stranu připomněl, že Pirátům část voličů utekla ke Starostům a TOP 09. Piráti tak podle něj budou muset zapracovat na komunikaci a tématech pražského primátora Zdeňka Hřiba. Voliči Pirátů podle něj šli primárně za emocí, kterou mají spojenou se značkou Pirátů a šéfem strany Ivanem Bartošem. „Ale ukazuje se, že jim začíná kulhat Praha,“ doplnil.

„Bude zajímavé sledovat evropskou politiku ODS,“ tvrdí politolog, podle něhož by občanští demokraté nicméně potřebovali větší dynamiku a energičnost.

ANO nepropadlo



Výsledek vítězného hnutí ANO, které získalo šest mandátů, není s ohledem na masivnost kampaně zcela uspokojivý.

„Pro (předsedu ANO) Andreje Babiše bude výsledek zklamáním. Hnutí nedokázalo vzhledem k masivní kampani zmobilizovat své voliče,” tvrdí Kunštát. Podle Kopečka řadu voličů ANO kampaň strany ani nezajímala, výsledek ale nevnímá pro stranu jako fiasko.

Podle Kubáčka by ANO muselo do kampaně a představování témat zapojit i lidi z čelných příček kandidátek, aby mohlo potenciálně oslovit další voliče.

Noví poslanci v Evropském parlamentu

Zaujala jej však volební účast. „Mám dojem, že je to spíše aktivita samotných voličů, než kvality kampaní, mobilizace politiků či síly témat,“ uvedl Kubáček, podle něhož se programy značně překrývaly a voliči mnohdy stály před dilematem, komu dát hlas.