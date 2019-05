Novinky

Středa bude oblačná s deštěm a teploty nízké jen mezi 12 až 16 stupni. Déšť by měl ustávat v odpoledních hodinách a dočkáme se i protrhávání oblačnosti. Od severozápadu se k nám bude nasouvat výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Vlivem malé oblačnosti a severního proudění se musíme připravit na velmi nízké teploty, které budou panovat ve čtvrtek ráno. V Čechách se budou ranní teploty pohybovat jen mezi 5 až 1 stupněm, na mnoha místech se mohou objevit přízemní mrazíky.

Na Moravě a ve Slezsku bude ještě panovat velká oblačnost, ranní teploty tam budou vyšší než v Čechách, a to 10 až 6 stupňů. Odpoledne bude na západě polojasno nebo skoro jasno, teploty se v Čechách dostanou na 16 až 20 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo s deštěm a teploty se nedostanou přes 12 až 16 stupňů.

Počasí v pátek ovlivní další fronta. Mělo by být polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami. Ranní teploty budou v intervalu 9 až 5 stupňů, odpolední už ale vyšplhají 19 až 23 stupňů.

Zlom by měl přijít o víkendu, kdy se začátkem meteorologického léta přijde i letní počasí. V sobotu i v neděli by mělo být skoro jasno nebo polojasno a teploty se budou zvyšovat. V sobotu by se měly pohybovat mezi 12 až 8 stupni po ránu a mezi 21 až 25 odpoledne. V neděli budou ještě vyšší, po ránu mezi 13 až 9 a přes den se oteplí na 22 až 26 stupňů.

Převážně slunečné počasí a letní teploty vydrží i do příštího týdne.