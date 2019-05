Renáta Bohuslavová, Novinky

„Odhadovali jsme a náš cíl byl trochu ambicióznější. Hovořilo se o potenciálu dosáhnout 20 procent. Myslím, že výsledek je ale stejně dobrý. Podařilo se nám oproti volbám do Poslanecké sněmovny vyrůst o čtyři procenta,” řekl po zveřejnění výsledků předseda strany Ivan Bartoš a poděkoval všem voličům i dobrovolníkům.

Piráti se oproti své představě umístili až na třetím místě za hnutím ANO a ODS. Získali 13,95 procenta a tři mandáty. Do Evropského parlamentu posílají Marcela Kolaju, Markétu Gregorovou a Mikuláše Peksu. Žádné kroužkovací překvapení se v jejich případě nekonalo, zvolení europoslanci kandidovali na prvních třech místech.

Noví zástupci Pirátů v Evropském parlamentu (zleva) Marcel Kolaja, Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa.

FOTO: David Taneček, ČTK

Dovolte mi poděkovat všem voličům za podporu. Získali jsme 3. místo a 13,95 % hlasů. Díky vám jsme uspěli více než ve volbách do Poslanecké sněmovny a potvrdili tak růst Pirátů, byť se nám nepodařilo dosáhnout odvážného cíle, který jsme si vytyčili. Ale plavba zdaleka nekončí. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 26. května 2019

Celkově podle Bartoše propadla levice. Je to podle něj proto, že hnutí ANO sebralo stranám jako ČSSD a KSČM program.

„Hnutí ANO vyhrávalo s výrazně levicovým programem a sebrali to ČSSD. I pozdní nástup do kampaně, kdy Andrej Babiš z pozice premiéra prezentoval program, který byl založen na tématech jiných stran, v tom hrál vliv,” doplnil Bartoš.

Piráti podle Bartoše žádnou zásadní chybu v kampani neudělali. „Nemyslím si, že bychom udělali nějakou zásadní chybu. Nepodařilo se nám aktivizovat patřičný elektorát,” pokračoval Bartoš.

Zleva předseda Pirátů Ivan Bartoš a lídr kandidátky Marcel Kolaja se radují 26. května 2019 ve volebním štábu z výsledků voleb do Evropského parlamentu. Piráti skončili třetí a získali tři mandáty.

FOTO: David Taneček, ČTK

Do Evropy podle něj Piráti posílají kvalitní tým. „Chceme propojit politiku evropskou s politikou domácí. Týmu maximálně věřím,” dodal Bartoš.

Politické zemětřesení



„Za několik hodit poletíme do Bruselu. Chceme sedět ve frakci, která nám efektivně umožní prosazovat náš program, jak jsme slíbili,” řekl na tiskové konferenci lídr kandidátky Marcel Kolaja. Piráti by mohli usednou ve frakci společně se Zelenými nebo v ALDE. Tam by ale byli pouze, pokud by v ní nebylo hnutí ANO.

„Volby přinesly velké politické zemětřesení v Bruselu. Budou třeba nové síly a nové myšlenky, aby posunuly Evropu dál,” řekl na tiskové konferenci Mikuláš Peksa. Ten také přiznal, že se vzdá poslaneckého mandátu ve Sněmovně a v Evropském parlamentu se chce věnovat tématům jako je směrnice o copyrightu nebo únikům peněz do daňových rájů.