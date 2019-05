Renáta Bohuslavová, Novinky

„Žádám všechny, aby - pokud je to jen trochu možné - zrušili všechny své plánované cesty na postižené území Prahy 7! Současně konstatuji, že vedení Prahy 8 je připraveno poskytnout humanitární pomoc uprchlíkům z Prahy 7, jejichž vlnu v nejbližších dnech očekáváme,” uvedl v nadsázce na svém facebookovém profilu.

Dále píše, že stav považuje za velmi vážný. „Jakožto místostarosta Prahy 8 vnímám se znepokojením závažnost této tragické situace a dobře si uvědomuji, že životní podmínky v Praze 7 jsou zcela katastrofální,” pokračuje Tatranský.

Čižinský: Legrace to pomáhá propagovat



Čižinský je za legraci rád. „Je to Facebook a ten je od toho, aby se lidé bavili. Legrace nám to pomáhá propagovat, takže jsem za to rád,” řekl Novinkám.

Stav klimatické nouze vyhlásila městská část Praha 7 ve středu. Radnice se tak rozhodla například přestat používat jednorázové plasty. Úřad by měl také změnit způsob hospodaření s odpadem, vysadit v ulicích nové stromy nebo nakoupit ekologická auta. Zároveň bude u developerských projektů vyžadovat využití tzv. zelených střech a změní hospodaření s vodou.

„Trváme na tom, že nemůžeme nikdy udělat chybu, když se budeme k životnímu prostředí chovat zodpovědněji. Pokládáme to za důležitý signál nejen pro nás jako pro úřad, ale i apel na lidi,” doplnil Čižinský. Ti by podle něj měli například více cestovat po městě v MHD nebo na kole. Sám Čižinský se po Praze pohybuje pouze na kole a Praha 7 pro cyklisty zřídila i speciální pruhy i na magistrále, které ovšem řidiči kritizují.

Návrh na vyhlášení klimatické nouze připravuje i pražský náměstek pro životní prostředí za Starosty Petr Hlubuček.

„Chceme učinit potřebné kroky, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí a ochraně naší krajiny. V dosavadní politice hrály ekonomické faktory primární roli. Dle mého názoru je dnes, v době ekonomického blahobytu, vhodná chvíle, aby byly zohledňovány ekologické následky politických rozhodnutí," řekl Hlubuček s tím, že by si přál, aby Praha byla příkladem pro další města v zemi.

Stav klimatické nouze vyhlásily počátkem května regionální parlamenty ve Skotsku a Walesu, v Británii se připojují jednotlivá města, například Londýn nebo Bristol a další místní zastupitelstva.

