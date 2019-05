Barbora Zpěváčková, Novinky

I přes to, že premiér Andrej Babiš (ANO) často kritizuje, že vysloužilí politici dostávají kdejaká místa za zásluhy, do Řecka jako velvyslankyni teď možná pošle někdejší primátorku Prahy Adrianu Krnáčovou.

Sám Babiš v minulosti Krnáčové vyčítal špatnou komunikaci. Ta je přitom pro diplomatický post nezbytná a určitá zdrženlivost by měla být velvyslancům vlastní.

Dělal to asi nějaký „debil”



Krnáčová proslula právě svými výroky. Například v roce 2015 Krnáčová prohlásila, že projekt na tunel Blanka dělal „asi nějaký debil”.

Téhož roku také připustila, že o důležitých věcech se na magistrátu jedná v kuchyňce, aby se politici schovali před úředníky při projednávání politických témat.

Vloni v březnu zase v rozhovoru pro Novinky řekla, že „Pražané jsou zpovykaní a nemají velký problém s dopravou”.

Ještě vloni v březnu prohlašovala, že by chtěla v pozici pražské primátorky pokračovat. Po výroku o zpovykaných Pražanech ale bylo stále jasnější, že jedničkou pro volby nebude. Kandidátku hnutí ANO v Praze nakonec vedl Petr Stuchlík. ANO je nyní na magistrátu v opozici.

Babiš: Není to trafika



Premiér Babiš Novinkám potvrdil, že Krnáčová by do diplomacie chtěla. „Jsou takové úvahy a je pravda, že projevila zájem,” řekl v pátek Novinkám.

Na dotaz, jestli má Krnáčová předpoklady být dobrou diplomatkou a jestli jsou podle něj vhodné výroky, které pronášela během působení v Praze, Babiš odpověděl: „To určitě ne. Na druhé straně hovoří spoustou jazyků. Zatím to není schválené. Je potřeba zjistit, jestli by měla šanci uspět. Výroky jsou negativní. Ale to neznamená, že když takhle mluví někde, tak že bude mluvit stejně.”

Babiš zdůraznil, že se nejedná o trafiku. „Žádné trafiky nedáváme. Je to proti principům našeho hnutí. Je otázka, jestli je velvyslanec trafika,” prohlásil premiér.

Krnáčová by měla do Řecka zamířit příští rok. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Respektu potvrdil, že o výměnách v čele některých ambasád se bude rozhodovat v těchto týdnech.

Velvyslance navrhuje ministr zahraničí, musí s tím souhlasit předseda vlády a prezident.

Do diplomacie chce i Ťok a Nováková



Podle informací Respektu a Novinek by o místo v diplomacii v budoucnu stála i někdejší ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, stejně tak bývalý ministr dopravy Dan Ťok, který složil i poslanecký mandát. Žádné konkrétní země ani případný termín ale zatím není na stole.

Premiér Babiš pro Novinky takové informace popřel. „To s Novákovou a Ťokem není pravda,” prohlásil.

S Novákovou už se nicméně sešel i Petříček. „S Danem Ťokem jsem od jeho poslední účasti na vládě nemluvil, s Martou Novákovou několikrát,“ potvrdil Petříček.

„Kdyby taková nabídka přišla, tak bych ji velmi vážně zvažoval,“ sdělil Ťok Respektu na otázku, jestli by měl zájem o post ambasadora.

„Premiér mi řekl, že proti mně nic nemá a ať si řeknu, co chci dělat. Třeba kdybych chtěla do diplomacie, že mě v tom podpoří. Řekla jsem, proč ne, tak diplomacie,“ citoval exministryni Novákovou týdeník.

V minulosti se spekulovalo o tom, že do diplomacie by měla zamířit i někdejší ministryně obrany Karla Šlechtová. Nic takového se zatím nestalo. Naopak velvyslancem v Izraeli se stal její předchůdce Martin Stropnický.