Vedení hlavního města dostalo čtvrtečním hlasováním od zastupitelů úkol pokračovat v plánu prodeje bytových domů podle původně schváleného usnesení z loňského roku. Radní Zábranský v souvislosti s pozastavením privatizace hovořil o tom, že dříve schválená cena je příliš nízká a že si město chce nechat co nejvíce bytů pro dostupné bydlení. V tomto názoru Piráty podpořila i Praha Sobě. Spojené síly se však postavily proti a ve čtvrtek spolu s opozicí hlasovaly pro pokračování prodeje podle původních podmínek s termínem do 27. června.

Přítomní nájemníci více než 400 bytů, kterých se situace týká, Zábranského při rozpravě opakovaně skandováním vyzývali k rezignaci. Kriticky se vyjadřovali také opoziční zastupitelé, kteří upozorňovali na to, že Praha svou nečinností porušuje platné usnesení zastupitelstva o prodeji bytových domů, a tím zákon o hlavním městě Praze. K podobnému závěru došel i kontrolní výbor zastupitelstva, jehož předsedkyně Jaroslava Janderová (ODS) bod na jednání předložila.

Radní Zábranský v reakci na kritiku uvedl, že chce postupovat jako řádný hospodář a původně schválená cena kolem 23 000 korun za metr čtvereční je hluboko pod tržní úrovní. Když už by město byty prodávalo, mělo by tak podle něj činit spíše po jednom, a nikoliv po celých domech, a to za cenu mezi 60 000 a 70 000 metrů čtverečních.

Piráti po hlasování uvedli, že postup Spojených sil považují za porušení koaliční dohody a programového prohlášení, kde stojí, že vedení města nebude podporovat další privatizace bytů. „Piráti se s tímto programovým prohlášením nadále ztotožňují, zřejmě na rozdíl od zastupitelů z klubu Spojených sil,” píše se v prohlášení strany. Zábranský později řekl, že se nebude snažit čtvrteční usnesení revokovat a bude jej respektovat.

„Pouze dokončujeme privatizaci bytů, která byla přislíbena minulou radou města. Nové vedení města musí respektovat závazky města i z minulého volebního období a občané musí mít právní jistotu. Co bylo slíbeno, nová městská rada dodrží,” uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Zároveň sdělil, že stanovisko klubu zastupitelů Spojených sil již ve středu tlumočil primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti) a předsedovi zastupitelů Prahy Sobě Janu Čižinskému.

Zástupci nájemníků, kterých na jednání dorazilo zhruba 70, v rozpravě uvedli, že je podle nich nemorální, aby město něco slíbilo a pak ze slibu vycouvalo, a to bez ohledu na změnu politické reprezentace. „Samozřejmě můžete měnit záměry, ale my jsme na konci procesu. Od vás jsme chtěli jenom předložit smlouvy a dokončit to,” uvedl zástupce jednoho z družstev Miroslav Jungwirth.

Dodal, že nájemníci, z nichž většina žije v domech nejméně od 90. let, chtějí v bytech i nadále zůstat a domy opravit, a ne je obratem prodat. Zároveň již splnili podmínky magistrátu, zbavili se jiných nemovitostí, založili družstva a vyjednali úvěry.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.