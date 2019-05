Karolina Brodníčková, Právo

Premiér Babiš řekl, že pokud neprojde Sněmovnou návrh rozpočtu, mohly by být předčasné volby. Máte stejný názor?



Předčasné volby jsou jednou z možností řešení krize nebo nějaké patové situace, ale mluvit o předčasných volbách ve vztahu k rozpočtu je teď v květnu předčasné. Pokud by se ukázalo, že není jiné řešení aktuální politické situace, tak předčasné volby jsou jednou z možností.

To znamená, že by pro rozpuštění Sněmovny byla ČSSD ochotná hlasovat?



Ptáte se mě na něco, co je daleko na horizontu. Pan premiér řekl, že kdyby mu neprošel rozpočet, tak by byly předčasné volby, já o tom takto neuvažuji a říkám, že předčasné volby jsou jedním z možných řešení politické krize. Ale tu na horizontu nevidím.

A co říkáte na pohrůžku komunistů, že pokud bude schodek větší než 30 miliard, tak rozpočet nepodpoří?



Jsme na začátku procesu, o rozpočtu se bude hlasovat v listopadu nebo prosinci a je tak ještě dost prostoru na jednání. Myslím, že paní ministryně financí (Alena Schillerová za ANO) bude s KSČM jednat.

Babiš také prohlásil, že pokud by prezident Miloš Zeman nechtěl přijmout demisi vašeho ministra kultury Antonína Staňka, je připraven jej odvolat. Jste rád?



Je to ústavně konformní postup, který vychází z Ústavy i koaliční smlouvy. Je to potvrzení toho, že platí koaliční smlouva, což je samozřejmě dobře. Já v demisi ministra Staňka zatím nevidím žádný problém. Rezignoval k 31. květnu, premiér tu rezignaci ústavním postupem poslal prezidentovi. Do té doby máme čas to vyřídit. Zatím žádný problém nenastal, pouze v médiích. My postupujeme standardně podle Ústavy i koaliční smlouvy a jsem za to rád.

Oznámíte prezidentovi, koho navrhnete na ministra, nebo se budete aspoň bavit o jménech?



Budeme se bavit o jménech, ale nebudu mu to vzkazovat přes média.

Staněk říká, že demisi podal kvůli tlaku, který jste na něj vyvinul. Je to tak?



Nijak nezastírám, že jsem ho vyzval, aby demisi podal. Ale finální rozhodnutí bylo na něm.

Babiš také řekl, že by Věra Jourová (ANO) mohla pokračovat v práci eurokomisařky. Jste pro, máte nějakou výhradu?



My se dohodli na vládě, že složení budoucí komise, portfolia a personálie budou předmětem jednání koalice. Rozumím, že ANO má svého kandidáta, a budeme o tom jednat.