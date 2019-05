Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane premiére, čelíte trestnímu stíhání. První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek vystupuje v podivné roli v kauze Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Středočeský kraj pod vedením hejtmanky ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové si v minulosti najímal poradce za miliony korun ročně na nevysvětlené služby. Dnes už bývalý člen ANO Švachula je ve vazbě kvůli obvinění z korupce. Pořád děláte jinou politiku než ty „tradiční strany“?

Určitě děláme jinou politiku.

Premiér Andrej Babiš o hnutí ANO

Vám se líbí všechno to, co jsem vyjmenovala?

Nelíbí se mi to. Pan Švachula k nám neměl nikdy přijít, byla chyba, že ho k nám naše krajská organizace vzala. Měl pochybnou pověst už v roce 2014. Už když byl v ODS. Samozřejmě co se týká pana Faltýnka, neměl chodit na schůzku v hotelu se šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Neměl. To je chyba. Co se týká smluv na kraji, paní Jermanová se k tomu vyjadřovala a musí to vysvětlit.

Není to tedy přesně to, co jste dříve kritizoval, že se takhle chovají tradiční strany?

Já to kritizuju. Ale na rozdíl od těch tradičních stran nemám výběrčího, nikdo mě nemůže zkorumpovat. Nekorumpuji si hnutí, abych byl předseda. Nerozdávám ministerské posty, abych byl předseda.

Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako dneska

Říkáte, že hnutí není jen o vás. Je tady iks lidí, kteří mají nějaký problém.

Já jsem to hnutí založil a založil jsem ho proto, protože naše tradiční demokratické strany byly zkorumpované a mají velkou korupční tradici.

A hnutí ANO se chová jinak?

Hnutí ANO se chová jinak, a hlavně předseda se chová jinak. Dělá zdarma, peníze posílá samoživitelkám, pracuje 15 až 18 hodin denně, sedm dní v týdnu a má výsledky. Jako ministr financí, jako menšinová vláda, jako většinová vláda. Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako dneska. Důchodci dostali za jeden rok jak za šest let opozice. Učitelé dostali za rok 15,9 meziročně navýšení platů jak za sedm let opozice. Plníme sliby. Máme nejnižší nezaměstnanost, snižujeme dluh.

Premiér Andrej Babiš o rodičovském příspěvku a ČSSD

Pojďme k tomu rozpočtu. Před pár lety jste říkal, že v roce 2017 chcete vyrovnaný rozpočet, teď obhajujete schodek 40 miliard. Proč?

Plánujeme nějaký rozpočet, ale výsledek je úplně jiný. V roce 2018 jsme plánovali minus 50 miliard, ale výsledek byl plus 2,9. Naplánovat rozpočet, který se skládá z českého a z evropského rozpočtu, je téměř nemožné naplánovat.

Když neseženeme hlasy pro rozpočet, tak budou předčasné volby

Proč jste dříve sliboval, že rozpočet by mohl být vyrovnaný?

Protože byla nějaká situace. Dospěli jsme k názoru, že je potřeba investovat do lidí. Důchodci, i ty slevy na jízdné. Studenti jsou rádi, že to dostali. Učitelé, důchodci.

Deficit 40 miliard v době růstu se nelíbí ani levicovým komunistům. Kde seženete hlasy pro podporu toho rozpočtu, které budete jako menšinová vláda potřebovat?

Když je neseženeme, tak budou předčasné volby. Je to zásadní zákon roku. Musí projít. Chci vidět někoho, kdo nezdvihne ruku pro navýšení důchodů.

Není to takové ultimátum komunistům?

Myslím, že se domluvíme. Ten rozpočet je dobrý, oni ho ještě neviděli. Slíbili jsme učitelům další peníze, do zdravotnictví, na vědu a výzkum, na investice.

Kde jste tak najednou našli 8,6 miliardy korun na navýšení rodičovského příspěvku?

V tom rozpočtu. Jako bývalý ministr financí mám svoje know-how. Koukám do toho rozpočtu a říkám: tady máte rezervu. Našli jsme to také v úsporách, koaliční partner k tomu vůbec nepřispěl. Paní Maláčová se chlubila, že je to vítězství sociální demokracie. No, není to žádné vítězství. Naslibovala věci, na které neměla peníze. Navyšujeme nějaké daně, digitální daň, tabák. Snižovali jsme úspory. Jsem rád, že jsme našli to řešení. Návrh paní Maláčové byl už třetí. Chápu, že je před volbami a ČSSD to spojila a dali to na vládu, i když jsme byli domluveni, že to bude v rámci rozpočtu.

Proč to téma berete ČSSD? Do koaliční smlouvy zvýšení rodičovské přeci prosadili sociální demokraté.

To je pravda. Oni to dostali do koaliční smlouvy.

A teď propagujete vy, že jste našel peníze, že jste ten hodný.

Oni ty peníze nenašli, ani se nesnažili.

Navrhovali bankovní daň.

To je nesmysl. To vezme peníze všem. Všude, kde to zavedli, to teď ruší. Přeci jsme země, která je vyhledávaná všemi investory a nemůžeme si zničit naši pověst.

S ČSSD jste se předháněli, kdo zvýšení rodičovského příspěvku oznámí první, svolávali jste jeden po druhém tiskové konference. Proč si nedokážete sednout k jednomu stolu a domluvit se, že to nebudete jako koaliční partneři řešit přes média?

Zkuste si to dohledat. Nebyli jsme to my, kteří takhle začali komunikovat.

Začala ČSSD?

Nechte mě chvilku mluvit. Vzpomeňte si na ty tweety, které jsou víc než osobní. Vzpomeňte si na sjezd ČSSD, kde paní Maláčová řekla, že Kalousek dával víc důchodcům. Já se koušu často do jazyku, abych to nekomentoval. Tímhle způsobem se vracíme do časů Sobotky. Nechtěl bych, aby to dopadlo stejně, protože spolupráce s panem Hamáčkem funguje.

Resort paní ministryně Maláčové jí slouží hlavně jako marketingová agentura

Může za to paní ministryně Maláčová?

V ČSSD probíhá neustále nějaký vnitřní kvas nebo boj. Každý má nějaké ambice, někteří možná chtějí být předsedové ČSSD, někdo říká, že Staněk má jít pryč, někteří mají ambice být ministry kultury. V hnutí ANO to není. Resort paní ministryně Maláčové jí slouží hlavně jako marketingová agentura. Má tam svoje poradce, to jsou ti, kteří byli na Úřadě vlády, Špidla a spol. Někdo jí takhle radí, ale to není dobrá cesta.

Řešil jste to s panem Hamáčkem?

Teď bych to nekomentoval, uvidíme po volbách, snad se to změní. Ale není to dobře. Ale chápu, že se ČSSD snaží.

V pondělí večer jste měl schůzku s prezidentem Zemanem, řešil jste i rezignaci ministra kultury Staňka. Vy sám jste řekl, že demise je taková neobvyklá, protože Staněk nekončí z vlastní vůle, ale na žádost předsedy ČSSD Hamáčka. Řekl vám prezident, jestli ministra odvolá?

Je neobvyklé, že to napsal do té demise. Pan prezident mi řekl, že si vyslechne pana předsedu Hamáčka i pana ministra a pak zareaguje. Pan prezident se k tomu musí nějak postavit. Stanovisko mi neřekl.

Překvapilo mě, že prezident bude volit ČSSD

Překvapilo vás, že prezident bude v evropských volbách volit ČSSD?

To mě překvapilo. ČSSD ho nepodpořila na prezidenta, my jsme ho podpořili. Vnímal jsem to spíš tak, že to řekl na jejich sjezdu, aby podpořil pana Hamáčka. Řekl jsem mu, že se mi to nelíbí. Jeho odpověď byla: No Andreji, kdybys mě pozval na tvůj sněm, tak bych vás asi taky podpořil.

Takže ho příště pozvete?

My nezveme nikoho.

Když už jsme u evropských voleb, Evropská komise pozastavila vyplácení části evropských dotací pro Agrofert, který spadá do vašeho svěřenského fondu.

Na základě udání Pirátů, neziskovky, Zdechovského (europoslanec KDU-ČSL - pozn. red.) . Víte, že jsme na prvním místě udávání v Bruselu?

To říkáte často. Nechtě mě položit otázku. Evropská komise pozastavila vyplácení části evropských dotací pro Agrofert, který spadá do vašeho svěřenského fondu. Česko ale peníze posílá dál. Co když komise peníze neproplatí? Vrátí je Agrofert?

To se určitě nestane.

Pokud čeští politici neuspěli tady a nezlikvidovali mě, tak se to přesunulo do Evropského parlamentu

Jak to víte, když už část dotací pozastavila?

Pokud čeští politici neuspěli tady a nezlikvidovali mě, tak se to přesunulo do Evropského parlamentu. Piráti tam mají svoje zelené fanatiky, kteří tam proti mně vystupují, a ostatní udavači. Ten boj se přenesl do Evropského parlamentu, dělají tam ostudu. Já jsem postupoval podle lex Babiš, je to jen předvolební boj.

To, že Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert, tak to je taky politika?

No na základě těch udání. Je to všechno politika. Je to kvůli tomu, aby se poškozoval Babiš.

Evropská unie dělá kampaň proti vám?

Nedělá. Jsou to všechno politici, jsme političtí konkurenti. Moje názory na EU a Evropskou komisi se někomu nelíbí.

Evropská komise podle vás pozastavila dotace Agrofertu, protože se jí nelíbí vaše politické názory?

Nenene. Na základě toho, že tam přišly stovky udání. V rámci evropského rozpočtu, což je mega rozpočet, tak když Oettinger (eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger - pozn. red.) skládal rozpočet, tak se tam přihlásil udavač Zdechovský.

Moje bývalá firma dostává dotace podle pravidel

Co udělá Agrofert, když Evropská komise ty dotace nevyplatí?

Prosím vás, s Agrofertem podle zákona nemám žádný kontakt. Ale můžu vás ubezpečit, že moje bývalá firma dostává dotace podle pravidel, transparentně, jako všichni v této zemi. Jsem na tisíc procent přesvědčen, že ty audity dopadnou dobře.

Tak se na to podívejme obecně. Nějaká firma zažádá o dotaci, dostane ji z českého rozpočtu. Evropská komise pak rozhodne, že ji neproplatí. Bude to potom Česká republika vymáhat na té firmě? Chtěl byste jako premiér, aby ta firma peníze vrátila?

Paní redaktorko, prosím vás, nevím, jestli jste slyšela o Čapím hnízdě.

Já vůbec nenarážím na Čapí hnízdo.

Nechte mě domluvit. Čapí hnízdo mělo nárok na ty peníze, devětkrát to bylo kontrolováno. A protože by se moje bývalá firma soudila se státem a odvolací orgán by byla paní ministryně Schillerová, proto moje bývalá firma vrátila peníze za Čapí hnízdo.

Protože by tam byl střet zájmů.

Ne střet zájmů, protože by to bylo absurdní, že bývalá firma premiéra se soudí se státem a rozhoduje Schillerová. Proto to vrátili, i když na to měli nárok. A o čem mluvíte, to chci změnit v roce 2021, aby stát nedával zálohově peníze českým firmám a žadatelům o dotace, ale čekal na dotace z Evropy. A víte, kolik tam je? 50 miliard. Takže to, co říkáte, je absurdní a je to vyvolané před volbami.

Nikdo nemluví o Čapím hnízdě. Kdyby tady byla firma jakéhokoliv podnikatele, čerpala dotaci a dostala by peníze z českého rozpočtu, a potom by z Evropy ty peníze nešly. Chtěl byste jako premiér, aby ta firma peníze do českého rozpočtu vrátila?

Pokud by se stalo, že tam je nějaké pochybení, tak to musí národní orgán vysvětlit a Evropská komise na to má auditní orgán, který to zkontroluje a potom bude nějaký dopad. Pokud někdo pochybil, tak se zastaví dotace a ukáže se, jestli bylo pochybení nebo nebylo.

A pokud by bylo pochybení, byl byste pro, aby se ty peníze vrátily?

Já vám říkám, že žádné pochybení nebylo.

Mluvím teď úplně obecně.

Ale neříkejte obecně. Já se jmenuji Babiš.

Dobře. Jako premiér Babiš byste chtěl, aby ta dotace byla vrácena od toho podnikatele? Asi chtěl, když jste premiér.

Ale potom je otázka, jakým způsobem ten národní orgán organizoval dotace a proč je poskytl. To je jejich odpovědnost. Takže já chápu, že je pár dní do voleb, tak se vytahují různé kauzy. To je absurdní na té politice. Vy na mě jako politika nic nemáte. Aktivistická média vytahují na Babiše věci z podnikání. Já jsem vybudoval firmu z nuly na 35 tisíc zaměstnanců a nemám se za co stydět. Zkuste mě kritizovat jako politika, nemáte na to. České republice se daří skvěle, mám na to papír a mám na to čísla.