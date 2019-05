Pec pod Sněžkou může v územním plánu používat bubliny, rozhodl Ústavní soud

Zastupitelstvo může do územního plánu zahrnout i nekonvenční prostředky, pokud tyto neodporují stavebnímu zákonu. Konstatoval to v úterý Ústavní soud (ÚS), když vyhověl stížnosti Pece pod Sněžkou. Město si u ÚS stěžovalo na to, že jeho územní plán využívající princip takzvaných regulačních bublin justice zrušila.