Stát vyhrává restituční soudy s církvemi

Na kraji obce Sloupno u Nového Bydžova stojí krásně opravený barokní zámek. Už přes dvacet let ho tu dává dohromady místní obec, která v roce 1996 získala budovu od státu ve značně dezolátním stavu a postupně do zámku investovala přes 30 milionů korun. Pro místní zastupitele proto bylo šokem, když v roce 2013 o zámek – už skoro opravený – zažádali břevnovští benediktini, kterým patřil zámeček do roku 1948.