Jan Rovenský, Právo

Pane premiére, ve vaší vládě už dochází k sedmé změně, demisi podává ministr kultury za soc. dem. Staněk. Překvapil vás svým rozhodnutím?

Nepřekvapil. ČSSD na něj vyvinula tlak, aby skončil, tak skončil. O jeho demisi jsem se dozvěděl ve středu vpodvečer od pana Hamáčka.

Jenže demisi nemusí přijmout prezident Zeman, který Staňka v minulosti podpořil. Počítáte s variantou, že by ministra nakonec přemluvil, aby ve vládě zůstal?

Předpokládám, že pan prezident demisi přijme, budu s ním o tom mluvit v pondělí.

Pokud na výměnu dojde, necháte návrh zcela v režii soc. dem.?

Určitě ano, je to jejich právo i podle koaliční smlouvy. Jedině snad v případě, že by šlo o nějaké nepřijatelné jméno, s tím ale nepočítám.

Některým ministrům by vůbec neuškodilo, aby seděli v resortu na zadku, řídili jej, než aby stále někde cestovali.

Mimochodem, takto si představujete vládu odborníků, v níž se ministři střídají jako svatí na orloji?

Pokud někteří členové vlády nechtějí pokračovat, jako byl případ ministrů Ťoka a Kněžínka, nebo nefungují, tak je vyměníme. To je přece normální. A co je na tom, že jde o sedmou změnu? Šéfa Kosteleckých uzenin jsem jako ředitel Agrofertu měnil devětkrát. Když je třeba, tak se změna provede. Nebudu se tvářit, že ministr funguje, když nefunguje.

Vláda zatím ale nejsou Kostelecké uzeniny.

Stát se má řídit jako rodinná firma, za tím si stojím. A hlavně si nemyslete, že ministři rostou na stromech. Některým ministrům by vůbec neuškodilo, aby seděli v resortu na zadku, řídili je a hledali, jak ušetřit na provozních nákladech, než aby stále někde cestovali.

Teď máte na mysli koho? Odborníky z ANO, či snad odborníky ze soc. dem., kteří jsou ve vaší vládě?

Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým ministrům.

Premiér Andrej Babiš při rozhovoru pro deník Právo.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Co vás vlastně vedlo k rozhodnutí udělat vicepremiéry z ministra průmyslu a obchodu Havlíčka a ministryně financí Schillerové?

Protože mají na starost dvě klíčové oblasti. Paní Schillerová je klíčová pro jednání o rozpočtu, to je nejdůležitější zákon každého roku, a resort průmyslu dlouhodobě není v dobrém stavu, je tam velký vliv lobbistických a podnikatelských skupin. S panem Havlíčkem navíc už dělám dlouho, v prostředí se vyzná. Nyní připravuje národohospodářskou koncepci a čekám, že mi pomůže s ekonomickými ministry.

Co je pravda na spekulaci, že si připravujete případného nástupce na postu premiéra, tedy Havlíčka nebo Schillerovou, kdyby vás státní zástupce obžaloval v kauze Čapí hnízdo?

Nic jsem neudělal, a pokud je někdo objektivní, tak to tak musí i posoudit a věc zastavit. A co se týče nástupce, tak perspektivně proč ne, ale to určitě nebude v tomto funkčním období, takže to vůbec není na pořadu dne.

Celý život se snažím obklopovat lidmi, kteří jsou lepší než já. Pan Havlíček je jedním z nich, pokud jde o pracovní výkon a tah na branku. Má výhodu, že je nový, nadšený a neopotřebovaný. Doufám, že mu to vydrží.

Tisíce lidí se sešly na demonstracích proti vám a ministryni spravedlnosti Benešové už několik týdnů po sobě. Jak se vám dívá na zaplněné Staroměstské náměstí?

Už jsem si na to zvykl, to ke svobodě a demokracii patří. Ze začátku to byla iniciativa občanů, nyní se z toho stala volební kampaň do Evropského parlamentu, na které vystupovali různí opoziční poslanci a senátoři, a dokonce i poslanec soc. dem. Dolínek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Co jste na jeho přítomnost říkal?

Moc nerozumím tomu, když vládní poslanec, který se podepsal pod koaliční dohodu, vystupuje na protivládní demonstraci. Ještě víc paradoxní mi přijde, že se pan Dolínek objevil na protestu proti paní Benešové, která mu pomáhala, když byl po Langerově policejním zátahu ponižován a musel bez trenek dělat na policii dřepy. Tehdy mu byla dobrá.

Šlo o demonstrace za nezávislost justice, umocněné výměnou na ministerstvu spravedlnosti a rozhodnutím policie podat státnímu zástupci návrh na vaši obžalobu, nikoli demonstraci proti vládě jako celku.

Pane redaktore, justice je nezávislá. A pokud na pódiu na Staromáku vystupuje jeden z největších stávajících politických parazitů, pan Pospíšil, který tu kandiduje na primátora, tu na europoslance, tu je ministrem za ODS, nyní zase vede TOP 09, tak to mluví za vše.

Video

Záznam: Demonstrace na Staroměstském náměstí 13. května

Stejně jako to, že se nestydí kritizovat paní Benešovou za to, co sám v minulosti navrhoval, tedy reformu soudů a státních zastupitelství.

Jenže právě tím Benešová zaskočila i vás. Když vidíte plná náměstí, stále si myslíte, že jmenovat ji bylo dobré rozhodnutí?

Pokud jde o výroky paní Benešové, tak jen nahlas řekla to, o čem řada lidí v justici mluví už léta. Ale někteří aktivističtí novináři jí měří jiným metrem, tak proto jsem jí doporučil, aby byla mediálně zdrženlivá. Ale svého rozhodnutí ji jmenovat nelituji.

Do funkce nejvyšší státní zástupkyně ji před lety jmenovala legenda české justice Otakar Motejl. Nyní se za paní Benešovou postavila řada lidí, naposledy ji podpořil profesor, ústavní právník Zdeněk Jičínský, což je velké jméno v ČSSD.

Když jste zmínil eurovolby, stále věříte v zisk pěti mandátů pro ANO? Nízká účast by podle prognóz zvýhodnila pravicovou opozici.

Platí, že chceme volby vyhrát, počet mandátů je důležitý, ale až na druhém místě.

Do eurokampaně jdete s heslem, že tvrdě a nekompromisně ochráníte Česko. Před kým nebo před čím vlastně?

Například před výmysly Evropské komise a některých členských států, jako jsou kvóty na migranty nebo že některé země kvůli jejich odmítání nepatří do Schengenu.

Dále to jsou nápady typu, jak máme nosit zbraně, nebo před tvrzeními EK, že jádro je nečistý zdroj. Naopak si myslíme, že je jádro je velmi dobrý zdroj bez emisí, který by měl být započítán do našich závazků na obnovitelné zdroje.

Andrej Babiš s čepici pro kampaň do eurovoleb

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

A také se nám nelíbí nápady bruselských byrokratů, na co mají jít peníze z eurofondů, protože je chceme hlavně využít na investice do dopravní infrastruktury, na mateřské školky, školy, nemocnice, zdravotní přístroje, investice do vody, na obnovu a zateplení budov, ne na měkké programy, jako jsou semináře, projekty a s tím spjaté chlebíčky.

To všechno chcete dokázat s těmi pěti europoslanci, které jste si dal za cíl?

Pane redaktore, kdybyste byl připravený, tak byste věděl, že nejdůležitější orgán EU, kde Česko může ovlivňovat dění v Unii, je Evropská rada, kde sedí všichni šéfové států a vlád a kde se rozhoduje jednomyslně, a pak jednotlivé rady, kde sedí jednotliví ministři české vlády.

Ale vy s tím heslem jdete do eurovoleb, kde má Česko celkem 21 poslanců ze 751. Proto se ptám, jak tam s nimi chcete Česko chránit?

Ano, je pravda, že ze všech institucí EU je náš vliv v europarlamentu pravděpodobně nejmenší. Navíc tam řada europoslanců vystupuje proti zájmům ČR, protože si v Bruselu vyřizují domácí politiku, udávají mě a škodí naší zemi.

Ale hlavní sdělení je, že hnutí ANO v Evropě společně ochrání Česko proti různým novým nápadům, jako jsou elektroauta, protože předchozí nápady jako soláry a biopaliva nedopadly ideálně.