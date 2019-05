Parta úplných diletantů. Babiš vmetl Pirátům, jak vedou Prahu

Novodobí marxisti, jen všechno boří, je to parta úplných diletantů, projevuje se to i na vedení Prahy. Těmito slovy častoval Piráty premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval na to, že Piráti podali žalobu na Evropskou komisi kvůli nečinnosti v kauze Babišova střetu zájmů.