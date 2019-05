Nová lávka v Troji se začne stavět v létě, životnost má mít 100 let

Nová lávka v pražské Troji se začne stavět v červenci a hotová bude příští rok v létě. Bude sloužit chodcům a cyklistům a podle plánů by měla mít životnost 100 let. V pátek to oznámil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) s tím, že stavba ve středu získala stavební povolení. Padla tím původně zvažovaná varianta výstavby provizorního přemostění, které by nahradilo lávku, jež se zřítila v prosinci 2017.