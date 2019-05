Karolina Brodníčková, Jan Menšík, Právo

Podle zjištění Práva Šmíd Pirátům pomáhal s legislativou, což znepokojilo i vedení policejní centrály. Po zveřejnění informací ve středečním Právu Šmíd opustil komunální funkci v Děčíně, kam byl v říjnu zvolen za Piráty jako nestraník.

„Já osobně to považuji za zcela nepřípustné, navíc zákon o služebním poměru působení policistů ve prospěch jakékoliv politické strany striktně zakazuje. Pokud se věc prokáže, směřuje k propuštění policisty ze služebního poměru,“ vyjádřil se ke kauze na twitteru Švejdar.

Poslanci ANO nyní chtějí, aby o jeho činnosti jednali poslanci bezpečnostního výboru i za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), policejního prezidenta Jana Švejdara a ředitele NCOZ Jiřího Mazánka. Ten už ve středečním Právu sdělil, že angažmá Šmída není v pořádku.

Podle mého pohledu se jedná o porušení zákona Jan Bartošek

„Cílem bodu je jasná definice, kdy příslušník bezpečnostních složek je politicky angažovaný, ať už jako člen politické strany, či jako nestraník za politické uskupení, kdy porušuje zákon a kdy hrozí úniky informací z jeho denní náplně práce a jejich možné zneužití v politických kampaních či jednáních proti bezpečnosti a stabilitě České republiky,“ citovaly Novinky žádost poslanců ANO.

Šmíd na Facebooku děčínských Pirátů ve středu napsal: „Tímto rezignuji na post zastupitele Děčína.“ Jeho funkci zastupitele přitom poslanci ani vedení policie nezpochybnili, neboť zákon policistům aktivní i pasivní volební právo umožňuje.

Policisté však nesmějí být členy politických stran a nesmějí pro politické strany vyvíjet činnost. Právě v posledním bodě je Šmíd v podezření, že zákon porušil.

Jak Právo informovalo, Šmíd, který v centrále vyšetřuje finanční zločiny, byl na začátku dubna zvolen členem pirátského resortního týmu pro vnitro a bezpečnost. Pomoci měl s legislativou. Šmíd se netajil tím, že je velkým fanouškem pirátů, a kdyby mu to zákon dovolil, do strany by vstoupil.

Bartoš: Je to běžné

Informace Práva znepokojily i další poslance, například šéfa hnutí STAN a člena bezpečnostního výboru Víta Rakušana nebo předsedu lidoveckých poslanců Jana Bartoška. Policejní podplukovník by se podle něj měl rozhodnout, zda chce dělat politiku, nebo pracovat u policie. „Podle mého pohledu se jedná o porušení zákona. Policejní prezident by měl dát jasné stanovisko, zda je to v souladu se zákonem,“ reagoval.

Členka bezpečnostního výboru Jana Černochová (ODS) se zase obává, že Šmíd by mohl pirátům poskytovat neveřejné informace z vyšetřování. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka soudí, že zákon policistům hranice stanovuje jasně, měli by je proto dodržovat. V jiném případě by měly následovat sankce. Podle předsedy pirátů Ivana Bartoše však piráti ve spolupráci s policejním podplukovníkem nepochybili.

Představ si tu stejnou situaci s ANO, taky bychom prskali David František Wagner, eurokandidát pirátů

„Stejně tak, jako je běžnou praxí, že političtí reprezentanti oslovují k časté účasti na jednání výborů experty – v případě bezpečnostního výboru například ředitele bezpečnostních složek – je v rámci resortního expertního týmu pirátů běžné, že při přípravě či připomínkování odborné legislativy zveme odborníky či experty z praxe,“ napsal Bartoš Právu.

Zatímco však zasedání parlamentních výborů jsou až na výjimky otevřená, a jsou tedy pod kontrolou veřejnosti, stranická fóra jsou uzavřená.

„Že pan Šmíd nabídl Pirátům možnost na základě svých odborných zkušeností z praxe připomínkovat danou legislativu, tedy považuji za pozitivní. Je však zcela na něm, aby posoudil, co za aktivity může z popisu svého povolání vykonávat, a předpokládám, že si danou věc ověřil,“ dodal Bartoš.

Tvrdí, že Šmíd není stálým členem resortního týmu pro vnitro a bezpečnost, ale byl přizván jako host. Tomu však zápis z jednání, který ve středu zveřejnilo Právo, neodpovídá. Tam se doslova píše: „Představení nového člena týmu Jan Šmíd: zastupitel z Děčína, nemůže být členem strany, protože je u policie. Řeší organizovaný finanční zločin. Může řešit všechna legislativní témata.“

Názory na Šmídovo působení se liší i uvnitř pirátské strany, jejíž členové o kauze debatovali na sociálních sítích.

„Možná se to vyplatilo a jeho rady přinesly víc dobra než negativní publicity, možná ne. Ale tvářit se, že všechno je, jak má být, je teda podle mě fakt marnost. Představ si tu stejnou situaci s ANO, taky bychom prskali,“ napsal na Facebooku poradce pirátských poslanců a eurokandidát David František Wagner.

Senátor Václav Láska (nestr.), který přišel do politiky jako bývalý policista a s piráty sympatizuje, Právu řekl, že odborné konzultace s politiky nevnímá u policistů jako problém. „Policista musí být natolik vyškolen, aby tu práci vykonával naprosto objektivně, bez ohledu na to, jaké sympatie má k té či jiné straně,“ řekl Právu.