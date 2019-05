Renáta Bohuslavová, Novinky

„Nevím, co to bylo za akci, nebo kdo ho pozval. Vnímám, že předseda Filip (Vojtěch Filip, předseda KSČM) to nevnímá jako problém. Nechť to řeší v parlamentu. Pan Ondráček je poslanec a je to jeho rozhodnutí. Určitě to není v souladu se zahraniční politikou naší vlády,” řekl Babiš.

Reagoval tak na čtvrteční účast Ondráčka v samozvané Doněcké lidové republice, kde ho vítal představitel Denis Pušilin a po jeho příjezdu zazněla česká hymna. I přesto Ondráček tvrdí, že šlo o soukromou cestu.

“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) 15. května 2019

Již ve středu aktivitu poslance razantně kritizoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto ,úspěchem‘ nevím, jaký byl cíl jeho cesty,“ odsoudil návštěvu šéf české diplomacie Petříček.

Věcí se ve čtvrtek dopoledne také bude zabývat zahraniční výbor Sněmovny.

Ondráček Novinkám pouze napsal, že se jednalo o soukromou cestu, a tu nemá potřebu komentovat. Na dotaz, proč se tedy hrála česká hymna, nereagoval.

Předseda jeho strany Vojtěch Filip proti jeho cestě nic nemá. Poslanec podle něj má právo na nezkreslené informace.