zpe, Novinky

Žádost o zařazení bodu u o angažmá aktivních pracovníků bezpečnostních složek v politických stranách, uskupeních a jejich pracovních týmech, poslali šéfovi výboru Radku Kotenovi (SPD) poslanci ANO.

Novinkám to potvrdil jeden ze členů výboru Petr Sadovský (ANO). „Je nepřípustné, aby se takhle vysoce postavený člen policejního sboru angažoval u politické strany,“ řekl Sadovský.

Zákon totiž říká, že „příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno.“

Poslanci ANO chtějí, aby se jednání účastnil i ministr vnitra Jan Hamáček, policejní prezident Jan Švejdar i ředitel NCOZ Jiří Mazánek.

„Cílem bodu je jasná definice, kdy příslušník bezpečnostních složek je politicky angažovaný, ať už jako člen politické strany, či jako nestraník za politické uskupení, kdy porušuje zákon a kdy hrozí úniky informací z jeho denní náplně práce a jejich možné zneužití v politických kampaních či jednáních proti bezpečnosti a stabilitě České republiky,“ stojí v žádosti, kterou mají Novinky k dispozici.

Je to vážná věc, zní i z dalších stran



Šmíd, který byl za Piráty v říjnu zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva, u policie vyšetřuje finanční kriminalitu. I když Piráti bojují za nezávislou justici i policii, podplukovníka si pozvali do týmu, aby jim pomohl s legislativou.

Takový postup se nezdá ani dalším členům výboru. „Zprávy mám jen z médií, nechci vynášet příkré soudy, každopádně se jedná o vážnou záležitost, která by se na bezpečnostním výboru probrat měla,“ napsal Novinkám šéf hnutí STAN a člen výboru Vít Rakušan.

„Pan podplukovník by se měl rozhodnout, jestli chce dělat politiku, nebo chce pracovat u policie. Podle mého pohledu se jedná o porušení zákona. Policejní prezident by měl dát jasné stanovisko, zda je to v souladu se zákonem,“ uvedl šéf lidoveckých poslanců a další ze členů výboru Jan Bartošek.

„Pokud opravdu důstojník policie poskytuje Pirátům neveřejné informace, dopouští se tím zneužití pravomoci úřední osoby a měl by se tím v prvé řadě zabývat orgán činný v trestním řízení, Generální inspekce bezpečnostních sborů a policejní prezident,“ napsala Novinkám členka bezpečnostního výboru Jana Černochová (ODS).