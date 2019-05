Karolina Brodníčková, Právo

Na pondělní demonstraci proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) vystoupil váš poslanec Petr Dolínek. Jak si to vykládat?

Věděl jsem o tom. Řekl jsem mu, že mu to samozřejmě nemůžu zakázat, ale že stojím o to, aby prezentoval pozici soc. dem. ve vztahu k justici. To znamená, že nepřipustíme žádné personální změny na nejvyšším státním zastupitelství. Platí, že pokud by vláda hlasovala o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády.

Jaký dává signál, když koaliční poslanec za ČSSD stojí vedle opozice na demonstraci, která je de facto proti vládě?

Pan poslanec Dolínek byl osloven organizátory, že stojí o to, aby na demonstraci vystoupili zástupci ČSSD jako demokratické strany, a rozhodl se pozvání vyhovět. Šlo o to prezentovat názor soc. dem., že stojíme o nezávislou justici a nepřipustíme žádné personální změny.

Ve svých posledních vyjádřeních (Benešová) garantovala, že nedojde k žádným účelovým změnám, kterých se obávají ti, kteří přišli na Staroměstské náměstí. V tomto směru jsem klidný.

Máte dojem, že Benešová nezaručí nezávislou justici tak jako její předchůdce Jan Kněžínek?

Ne, z odborného hlediska nemám vůči Marii Benešové vůbec žádné výhrady. Je profesionálka, byla ministryní i nejvyšší státní zástupkyní. Odborně tu funkci zvládá. Ve svých posledních vyjádřeních garantovala, že nedojde k žádným účelovým změnám, kterých se obávají ti, kteří přišli na Staroměstské náměstí. V tomto směru jsem klidný. A hlavně, soc. dem. žádné účelové změny ve státním zastupitelství nepřipustí.

Benešová, která ještě v minulém volebním období seděla ve Sněmovně za ČSSD, je kritizovaná za své vazby na odsouzeného podnikatele Marka Víta nebo obviněnou ústeckou exhejtmanku Janu Vaňhovou. Neznepokojuje vás to?

Já soudím lidi podle činů. Profesionálně nemám vůči Marii Benešové žádné výhrady. Jako nejvyšší státní zástupkyně byla symbolem boje proti korupci a proti nekalým praktikám. Jako ministryně nepochybila na rozdíl od jiných ministrů spravedlnosti, kteří přijímali kontroverzní rozhodnutí. To její odvolání mělo podle mě souvislost s kauzou katarského prince, vůči kterému brojila (Benešovou z funkce nejvyšší státní zástupkyně odvolala vláda Jiřího Paroubka na návrh ministra Němce). I tam ukázala, že umí být zásadová a bojuje za právo.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček při rozhovoru pro deník Právo

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Co říkáte na její návrhy, aby se omezilo funkční období nejvyššího státního zástupce nebo aby se zrušilo vrchní státní zastupitelství?

To není věc, kterou by vymyslela Marie Benešová. Se změnou struktury soudů a státních zastupitelství přišel už Otakar Motejl a debata se o tom vede přes deset let. Debatě se nebráníme. Pokud bychom měli ke změně přistoupit, tak by to vyžadovalo změnu legislativy, která musí projít Sněmovnou. Byl by dostatečný prostor, abychom prodiskutovali veškeré aspekty a dopady takové změny. Z mého pohledu je ale v tomto volebním období spíš nereálné, aby takový zákon prošel. Paní Benešová řekla, že bude respektovat názor odborníků. Nic není zatím na stole.

Piráti žádali Benešovou, aby zveřejnila analýzu, kterou zpracovala pro prezidenta Miloše Zemana a která má údajně dokládat, že je v Česku možné objednat si trestní stíhání. Ministryně i Hrad tuto analýzu odmítají ukázat. Vy jste ji viděl?

Neviděl.

Měla by ji Benešová nebo Hrad zveřejnit?

Je to asi pracovní materiál pro pana prezidenta. Neznám do detailu, jaký je mechanismus poradního týmu pana prezidenta, zda materiály zveřejňují, nebo nikoliv. Zda to bylo určeno jen pro uzavřený okruh příjemců či posluchačů, to je otázka na Kancelář prezidenta republiky. Můj názor je, že pokud něco takového vzniklo a je pod tím podepsaná paní ministryně, tak je to věc, kterou by veřejnost měla mít k dispozici. To je můj soukromý názor.

Měl by to zveřejnit Hrad, nebo ministryně?

Vždycky by to měl zveřejnit objednatel. Pokud si to objednala Kancelář prezidenta republiky, tak je to na ní, aby to zveřejnila. Pokud tomu nebrání nějaké předpisy, že by to bylo v režimu tajné nebo něco takového.

Z jiného soudku. Poslední slovo premiéra Andreje Babiše (ANO) bylo, že bankovní daň, kterou žádá ČSSD, je nesmysl, protože by se služby zdražily pro klienty. Je tedy návrh zavést bankovní daň ze hry?

Pan premiér řekl, že je to nesmysl, a vzápětí představil vlastní verzi bankovní daně. To si musíme ve vládě vyjasnit. Bankovní daň není žádný experiment, funguje v řadě států EU. Navrhujeme odvod z bankovních aktiv ve čtyřech pásmech progresivně, tedy čím větší banka, tím větší aktiva a tím větší odvody. Máme spočítáno, že by to do státního rozpočtu přineslo asi 14 miliard korun.

Pan premiér to nejprve odmítl, prohlásil, že banky přenesou tuto zátěž na klienty. S tím my nesouhlasíme. Argumentujeme Fondem zábrany škod, který se zavedl před pěti lety, odvádí se do něj 3,5 procenta z povinného ručení. Platí se z něj technika pro hasiče.

Když se o jeho zavedení kdysi ve Sněmovně jednalo, padaly stejné argumenty, že to zaplatí řidiči, že kvůli tomu budou platit vyšší povinné ručení. Ale nestalo se, konkurence na trhu to vyřešila. Podle analýz se naopak dnes platí na povinném ručení o 20 procent méně.

Bankovní sektor je vysoce konkurenční. Navíc progrese, kterou jsme zvolili, znamená, že menší banky budou méně zatíženy než ty velké. Jsem přesvědčen, že žádná zátěž pro klienty nenastane.

Babišův nápad na fond národního rozvoje, do kterého by banky odváděly 10 až 20 procent dividend, se vám nelíbí?

Jednoduchá matematika říká, že by to znamenalo pro banky větší zátěž, než jakou navrhujeme my. Asi 16 miliard korun. Pokud pan premiér říká, že bankovní daň je riziko, ale sám de facto navrhne jinou bankovní daň, tak ten argument není platný.

On hovořil o tom, že by to mělo být dobrovolné, ale já si tedy nemyslím, že by daňový systém v ČR měl být postaven na dobrovolnosti. S jistou nadsázkou to nemůže být tak, jako je to ve starém českém filmu Ducháček to zařídí, kde Vlasta Burian volá, jestli by jeho klienti nechtěli něco poslat na palmární účet (odměna advokátovi). Musíme mít jasná pravidla. Stát nemůže prosit banky, jestli by náhodou nechtěly část svých zisků odvést do nějakého fondu.

Budete se dál snažit bankovní daň ve vládě protlačit?

Celá debata vznikla kvůli zvýšení rodičovského příspěvku. My prosazujeme variantu, aby rodiče všech dětí, které mají nárok na příspěvek, dostali peníze navíc. Na otázku, kde na to vezmeme, jsme řekli – zaveďme sektorovou daň, která přinese ještě víc peněz, než kolik je potřeba na ten „rodičák“. Jestli se pan premiér schází s maminkami a tvrdí, že je na jejich straně, tak by jim také měl říct, kde pro ně peníze vezme, pokud nebude souhlasit s naší bankovní daní. Jestli přijde s jiným zdrojem, tak se o tom můžeme bavit, ale já jsem přesvědčen, že žádný takový zdroj nemá.

A co zavedení sektorové daně pro operátory?

To je novinka, se kterou přišel pan premiér. Jenže tady mám obavu, že trh mobilních operátorů v Česku konkurenční není. Máme tři operátory, dlouhodobě si stěžujeme, že jejich ceny neodpovídají evropskému průměru, a riziko, že by vyšší daňovou zátěž přenesli na klienty, je podstatně vyšší než v bankovnictví.

Takže se vám nelíbí Babišova páka, že pokud operátoři nezlevní, tak jim napálí vyšší daně?

To není páka, ale pomsta. Tak to vnímám. Pan premiér s operátory jednal, oni mu nevyhověli, tak se snaží zavést nějakou formu nátlaku. Ale to fungovat nebude. Jestli chceme levnější data, cesta je jednoduchá, otevřít trh a pustit sem čtvrtého operátora.

S jistou nadsázkou můžeme říci, že hnutí ANO ukradlo Trumpovi čepici, ODS heslo (Silné Česko) a nám téma kvality potravin.

Vy máte hlavním tématem eurovoleb kvalitu a bezpečnost potravin. Jenže jej teď řeší i hnutí ANO...

Na to jsme si zvykli. My otevřeme nějaké téma a pak ho hnutí ANO vydává za svoje. S jistou nadsázkou můžeme říci, že hnutí ANO ukradlo Trumpovi čepici, ODS heslo (Silné Česko) a nám téma kvality potravin. Je na voličích, aby zhodnotili, kdo pro ně pracuje a kdo pouze kopíruje jiné.

Fakta hovoří jasně, téma otevřela naše Olga Sehnalová v Evropském parlamentu, dotáhla ho až do hlasování. Hnutí ANO v podobě exministryně Novákové ji ale nepodpořilo, chtělo měkký kompromis. Frakce ALDE, což jsou spojenci ANO v EP, byla největšími odpůrci diskuse o kvalitě potravin.

Sehnalová téma sice otevřela, ale neuspěla v něm.

Protože ji nepodrželo české ministerstvo průmyslu a obchodu. To by měl vysvětlit pan premiér, když teď bojuje proti dvojí kvalitě potravin. Proč jeho ministryně Nováková kývla na kompromis, který je pro ČR nevýhodný?

Vy věříte, že dvojí kvalitu potravin v Evropě zakážete, když se vám to dosud nepodařilo?

Soc. dem. v Evropě není o dvou, třech nebo pěti českých europoslancích. Jsme v druhé největší frakci. Ve spolupráci s našimi partnery z Německa, Nizozemska, Francie, Španělska představujeme relevantní sílu. Je tu řada kandidátů, kteří slibují radikální změny v EU, ale v evropském sedmisethlavém parlamentu neprosadí nic, protože se tam s nimi nikdo nebude bavit. My spojence máme.

Bylo podle vás správné, že Staněk odvolal ředitele galerie Jiřího Fajta a šéfa muzea Michala Soukupa kvůli údajným pochybením v hospodaření?

Postupoval podle zákona. Kdyby došlo k takovému pochybení u složky, která podléhá mému řízení, tak bych postupoval stejně.

ČSSD stále čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Lidového domu, v níž se soudíte s dědici právníka Zdeňka Altnera o 338 milionů korun. Stále platí, že vás případná prohra finančně nepoloží a nedovede k exekuci?

Platí. Peníze máme připraveny. A chtěl bych se ještě vyjádřit k časté kritice – není pravda, že by soc. dem. panu Altnerovi nic nezaplatila. My jsme v souhrnu panu Altnerovi zaplatili skoro 70 milionů. Jediné, s čím nesouhlasíme, je ta astronomická pokuta, která vznikla i kvůli činnosti pana Altnera, který uměle prodlužoval kauzy s vědomím, že mu naskakuje penále.