Benešová chce pouštět více vězňů na svobodu

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by ráda více podmínečně propouštěla vězně na svobodu, pokud budou mít dobré chování. Uvedly to v pátek Lidové noviny. Takový odsouzený by pak musel plnit určité podmínky, například pravidelně se hlásit probační službě.