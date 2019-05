jim, Právo

Z tradičních sněmovních stran by studenti pustili do europarlamentu jen ODS, a to s podporou sedmi procent hlasů. Za ní by se umístila Demokratická strana zelených - Za práva zvířat, které vyjádřilo přízeň 5,7 procenta studentů, dále pak Pro zdraví a sport (5,5 %).

Jen těsně by mezi studenty překonalo pětiprocentní hranici pro vstup do europarlamentu vládní hnutí ANO (5,3 %).

Brány Bruselu a Štrasburku by naopak těsně unikly Romské demokratické straně (4,6 %), lidovci by se museli smířit s 3,3 procenta a okamurovci by měli pouze 2,8 procenta.

Studentské volby do Evropského parlamentu, v jejichž rámci si mají mladí lidé starší 15 let vyzkoušet demokratický proces voleb, proběhly 7. a 9. května a zúčastnilo se jich 18 758 středoškoláků z 246 škol, které o projekt vyjádřily zájem a zaslaly výsledky. Mezi nimi bylo 134 gymnázií, 90 středních odborných škol a 22 učilišť.