„V době, kdy máme obviněného premiéra, jakékoliv zásahy do justice vyvolávají otazníky. Náš návrh může státní zástupce ochránit před ataky vlády,” řekl na čtvrteční tiskové konferenci předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Návrh na změny v systému ihned po svém nástupu do funkce 2. května představila nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta uvažuje o zásadním zeštíhlení justiční soustavy v Česku. Dosavadní čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by nahradil třístupňový, z něhož by vypadly vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.

Farský: Jde o morálku



Novela, se kterou přichází TOP 09 a STAN navrhuje, aby státní zástupci byli jmenováni na dopředu stanovené funkční období, které by u nejvyššího státního zástupce bylo 10 let a u vrchních, krajských a okresních státních zástupců sedm let.

Vedoucí státní zástupce by tak mohl být odvolán pouze na základě rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení. Tedy pouze v případě, že se dopustil kárného provinění.

Podle Pospíšila je hlavním důvodem to, aby jejich období bylo delší než mandát vlády, aby nemohli být odvolaní politickou reprezentací, která je u moci.

Poslanci Starostů zdůraznili, že touto novelou se snaží vyslyšet jednu z podmínek občanů, kteří v minulých dnech demonstrovali po městech v Česku. „Hlásíme se k sedmi bodům, které byly v rámci občanské iniciativy formulovány. Vyslyšeli jsme to a učinili konkrétní kroky,” uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Podle předsedy jejich poslanců Jana Farského jde především o morálku. „Právo je minimem morálky. Tam kde morálka chybí, musí nastoupit zákon. Jsme ve zcela specifické situaci, kdy trestně stíhaná osoba je zároveň nadřízenou svým vyšetřovatelům. A to vyvolává nebezpečná pnutí, až rozklad systému,” dodal Farský.

Jde podle něj především o to, aby státní zástupce nemohl být odvolán kdykoliv a bez udání důvodu.

Test demokratických stran



Ani jedna ze stran ale zatím nemá vyjednanou přímou podporu. „Je to test demokratických politických stran, zda to, co říkají na náměstích, udělají i ve Sněmovně,” reagoval Pospíšil.

Na protestech proji jmenování nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové se v minulých týdnech podíleli místopředseda ODS Martin Kupka, Pirát Jakub Michálek, za vládní ČSSD pak Petr Dolínek. Slovo dostali i poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský a právě Jiří Pospíšil a Vít Rakušan.