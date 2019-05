V evropských volbách by zvítězilo ANO, další výsledky ovlivní účast voličů

Podle volebního modelu společnosti Media je favoritem voleb do Evropského parlamentu hnutí ANO. S odstupem následují Piráti a občanští demokraté. Pořadí stran na dalších místech by se mělo odvíjet od volební účasti. Ta při minulých volbách do EP v roce 2014 dosáhla 18,2 procenta.