kab, Právo

O jeho budoucnosti bude ve čtvrtek jednat grémium ČSSD. Jak Právo zjistilo, neočekává se, že by o odvolávání Staňka mělo hlasovat. Mimo záznam totiž Právu špičky ČSSD sdělily, že by nejlepším řešením bylo Staňka přesvědčit, aby sám podal demisi.

„Staněk ČSSD ve funkci nepomáhá,“ řekl Právu vysoce postavený člen ČSSD, který si nepřál zveřejnit své jméno. Stejně tak i část grémia míní, že Staněk sociální demokracii před evropskými volbami ve funkci ministra škodí. Zvlášť proto, že se proti němu zvedl odpor ze strany umělců, kteří za prvních pár dnů na petici za jeho odvolání nasbírali už šest tisíc podpisů.

Zahajovat uvnitř strany bitvu a „odvolávat“ ministra se však v ČSSD nikomu nechce. Zvlášť ne proto, že nikdo netuší, na jakou stranu by se postavil prezident Miloš Zeman a zda by Staňkovo odvolání bez problémů podepsal.

Předseda strany Hamáček navíc tento krok odmítl. „Nic takového nechystám,“ prohlásil. Podle informací Práva by proto Staňkovi kritici chtěli, aby z celé situace vyvodil ministr osobní odpovědnost a z funkce odešel sám. „Bylo by to nejjednodušší řešení,“ poznamenal člen ČSSD.

Jiří Fajt

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Staněk rozčilil umělce i kolegy, když odvolal z čela Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

S Fajtem měl špatné vztahy prezident Zeman, který jej opakovaně odmítl jmenovat profesorem. Kritizoval jej za jeho údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. Staněk proto čelí podezření, že Fajta odvolal na Zemanovo přání. To však ministr odmítl.

Chvojkovi vysvětlení stačí, jiným však ne

Odvolání Fajta i Soukupa zdůvodnil Staněk konkrétními pochybeními, Fajt si například „sám se sebou“ uzavřel smlouvu, díky níž si přivydělal asi milion korun. Jako vysvětlení to stačilo Hamáčkovi i šéfovi klubu poslanců soc. dem. Janu Chvojkovi.

„Ministr Staněk své kroky vysvětlil na zasedání poslaneckého klubu před dvěma týdny. Nezazněla jediná výzva k jeho rezignaci. Nevidím tedy důvod k tomu, vést tuto diskusi stále dokola,“ napsal Chvojka Právu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček. Vlevo místopředseda Tomáš Petříček a vpravo místopředseda Ondřej Veselý.

FOTO: Petr Horník, Právo

Podrobnější Staňkovo vysvětlení ale žádají statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka, místopředseda a ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo místopředseda Michal Šmarda. „Potřebuji se zeptat na detaily. Vysvětlit motivace k některým krokům. Zatím mám informace pouze z médií,“ napsal Právu Šmarda.

Místopředseda a poslanec Ondřej Veselý nebo místopředsedkyně a ministryně práce a soc. věcí Jana Maláčová nechtěli věc komentovat. „Jmenování a odvolávání ministrů je plně v kompetenci předsedy strany Jana Hamáčka,“ napsala Právu Maláčová.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

FOTO: Petr Horník, Právo

Jako první zvedl otázku výměny ministra kultury Onderka v České televizi už na konci dubna. Prohlásil, že Staňkovy kroky nebyly profesionální. V pondělí na protivládní demonstraci se do věci vložil také poslanec Petr Dolínek (ČSSD).

„Demonstrantům jsem také řekl, že vláda, ve které ČSSD sedí, je koaliční vládou s hnutím ANO, nikoliv s prezidentem. Miloš Zeman nemá právo rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele kulturních institucí. I proto jsem jeden z těch, kteří požadují výměnu na postu ministra kultury,“ uvedl na Twitteru Dolínek po demonstraci, která byla svolána kvůli nesouhlasu s působením Marie Benešové na pozici ministryně spravedlnosti.

Demonstrantům jsem také řekl, že vláda, ve které @CSSD sedí, je koaliční vládou s hnutím #ANO, nikoliv s prezidentem. Miloš Zeman nemá právo rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele kulturních institucí. I proto jsem jeden z těch, kteří požadují výměnu na postu ministra kultury. — Petr Dolínek (@DolinekPetr) 6. května 2019

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v otázce výměny ministra kultury drží zpátky. „Mrzí mě, co se stalo. Kultura je ale v gesci našeho koaličního partnera a já musím jejich rozhodnutí respektovat. Určitě ale budu bedlivě sledovat, jak rychle vyhlásí na místo ředitele NG transparentní výběrové řízení,“ napsal Babiš na Twitteru.