Novinky

Z dalších předsedů sněmovních stran následuje předseda SPD Tomio Okamura s důvěrou 24 procent, následovaný předsedou komunistů Vojtěchem Filipem, jemuž důvěřuje 22 procent lidí. Mezi ně se vklínil dnes již bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek (23 procent), zatímco jeho nástupce Marek Výborný zatím nebyl do průzkumu zahrnut.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídr ODS Petr Fiala se shodně těší podpoře 20 procent lidí. Novému šéfovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi důvěřuje 13 procent respondentů.

Okamura šampionem nedůvěry



Nejvyšší nedůvěru lidé deklarovali u Okamury (65 procent), Bělobrádka (58 procent) a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka (57 procent).

„V porovnání s posledním předchozím výzkumem zřetelně poklesla důvěra a vzrostl podíl nedůvěry u Jaroslava Faltýnka (pokles důvěry o sedm procentních bodů, zvýšení nedůvěry o 13 procentních bodů), menší negativní posuny byly zaznamenány též u Radima Fialy (pokles důvěry o pět procentních bodů, nárůst nedůvěry o čtyři procentní body) a Jana Hamáčka (nárůst nedůvěry o čtyři procentní body),” uvedla agentura.

Nedůvěra vrcholným politikům v dubnu 2019

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pokles Faltýnkovi důvěry může souviset s podezřením na možné pletichy v mýtném tendru. Policie zasahovala na antimonopolním úřadu i ve Faltýnkově bytě. Obvinění v této věci zatím nepadlo.

Průzkum, do něhož byli zahrnuti předsedové a první místopředsedové sněmovních stran, probíhal od 30. března do 10. dubna a zapojilo se do něj 1052 respondentů.