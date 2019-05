Jan Martinek, Právo

Někteří politici, ale i odborníci na kyberbezpečnost, však upozorňují na to, že existuje riziko, že do sdíleného lékového záznamu se budou moci dostat i nepovolané osoby, které si za některých okolností mohou zjistit, jaké pacient bere léky.

Podle některých poslanců zákon, který je v tuto chvíli v připomínkovém řízení, neobsahuje výslovné záruky, že citlivá data pacientů budou dostatečně chráněna, a prosazují, aby vstup do systému byl ze strany pacienta dobrovolný.

„Tyto pochybnosti sdílím, a zatím je nikdo z ministerstva nevyvrátil. Stále například neznáme odpověď na otázku, kdo bude ta data vůbec do systému zadávat, a jaká je garance, že nebudou zneužita,“ řekl Právu například poslanec a člen zdravotního výboru za STAN Petr Pávek.

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL)

Poslanec za KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský Právu řekl, že se obává, že by data pacientů mohly dostat do rukou farmaceutické společnosti. „Ochrana pacienta je v zákoně poměrně dobře pokryta, ale bude potřeba důkladně sledovat, zda nedojde ke zneužití ze strany farmaceutických firem. Zde je ostražitost na místě,“ uvedl Kaňkovský.

„Na jednání zdravotního výboru jsme zjistili, že největší obavy z toho mají sami lékaři. Přístup k informacím považují za velice citlivé téma,“ řekla Právu poslankyně KSČM Hana Aulická-Jírovcová.

Riziko existuje vždy

Expert na ochranu osobních údajů Karel Neuwirt Právu řekl, že riziko zneužitelnosti dat, které budou zachovány v elektronickém centrálním úložišti, existuje vždy. „Je to komplexní záznam o medikaci. Zákon by měl obsahovat silné záruky, že nebude zneužit, že se do něj dostanou jen kompetentní osoby,“ řekl Neuwirt.

Obavy vyjádřil i odborník na kyberbezpečnost Petr Samek. „Zdravotnická data bych měl mít možnost sdílet jen s tím, koho já sám uznám za vhodné. A jestliže říkám sdílet, měl bych mít možnost je vlastnit, a ne že jsou někde na centrálním úložišti, absolutně mimo mou kontrolu. Když už, tak je chci mít u sebe,“ řekl už před časem v rozhovoru pro Právo.

Podle návrhu zákona by sice lékový záznam platil pro všechny pacienty, ale ti, kteří by nesouhlasili, by měli možnost z něj dobrovolně vystoupit. Skupina poslanců pirátů a ODS připravila pozměňovací návrh, podle kterého by se měl naopak pacient rozhodnout, jestli se jej vůbec zúčastní.

„Pacient by měl vědomě říct, ano, chci do tohoto systému vstoupit, a ne, že to stát předepíše, a kdo nechce, bude moci vystoupit,“ řekl Právu jeden z předkladatelů Marek Benda (ODS). „Ministr Vojtěch je přesvědčený, stejně jako všichni socialističtí ministři, že to bude bezvadné lidem přikázat. Myslíme si, že je správnější o tom lidi přesvědčit,“ dodal Benda.

Marek Benda (ODS)

Stejně mluví i pirátský poslanec Petr Třešňák. „Každý by měl mít možnost rozhodnout, jestli do systému vůbec vstoupit. Vládní návrh počítá s tím, že pacient může projevit svůj nesouhlas,“ uvedl pro Právo Třešňák, podle nějž sdílený lékový záznam systém zdravotnictví zefektivní.

Dohlížet bude NÚKIB

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové jsou obavy poslanců liché, protože v lékovém záznamu nebude víc informací, než jakými už dnes disponují například zdravotní pojišťovny. „Nebude tam více dat, než jaké již dnes obsahuje centrální úložiště elektronických receptů provozované Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Nevytváříme nová data. Nebudeme sbírat nic navíc než to, co již dnes někde v datových centrech leží,“ řekla Právu Štěpanyová. Hackeři by se podle ní k citlivým datům dostat neměli.

„Centrální úložiště elektronických receptů, jehož nadstavbovou službou je právě lékový záznam pacienta, jako kritický systém infrastruktury státu pod stálým dohledem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a průběžně prochází jeho testy,“ řekla.

„Nahlížet do lékového záznamu bude dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že existuje vztah mezi ním a pacientem, tedy, že mu poskytuje zdravotní služby,“ dodala mluvčí.

V případě, že lékař vidí daného pacienta poprvé, bude od něj potřebovat dostat výslovný souhlas, aby se mohl do lékového záznamu podívat. „Lékař po zadání jména, příjmení, data narození a čísla občanského průkazu získá (po ověření správnosti těchto údajů v registru obyvatel) přístup do lékového záznamu,“ doplnila Štěpanyová.

Se zákonem nemá problém ani Úřad pro ochranu osobních údajů. „S návrhem zákona, tak jak jej vláda předložila do Sněmovny, se Úřad ztotožňuje. Domníváme se, že garance ochrany osobních údajů pacientů, které tato podoba zákona obsahuje, jsou dostatečné,“ napsal Právu mluvčí úřadu Vojtěch Marcín.