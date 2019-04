rsk, Právo

„Principiálně odmítám sektorovou daň, zdanit by ale zasloužili mobilní operátoři, protože skandálně zneužívají své postavení na trhu a navrch jsou arogantní. Za pět let dostali 55 miliard na dividendách a vůbec se nestydí, že Češi mají jedny z nejdražších dat v Evropě. Je to jasný vzkaz, takže doufejme, že se konečně chytnou za nos a že ceny zlevní,“ řekl Právu Babiš.

Podle premiéra je na vině i antimonopolní úřad. „Kdyby tady fungoval normálně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak by operátoři za ten svůj kartel už dávno dostali obří pokutu. Na bankovním trhu je normální konkurence, ale máme jenom tři mobilní operátory. To není žádná konkurence,“ podotkl a dodal, že nízké daně platí i pojišťovny a že to chce řešit.

Podle únorové studie společnosti Point Topic platili Češi za gigabyte vůbec nejvíc v Evropě, loni u nás data byla třetí nejdražší v Evropě.

ČSSD chce bankovní daň

Babiš odmítl, že by otočil se svým názorem na sektorovou daň, proti níž vystupoval a kterou chce prosadit ČSSD. Soc. dem. ale nyní mluví především o nutnosti zavést vyšší daně pro banky. Podle ČSSD bez bankovní daně nebudou peníze na vládní program, strana tvrdí, že by jejím zavedením do státního rozpočtu přiteklo 14 miliard navíc.

„Zkušenosti se zavedením sektorové daně jsou negativní, protože to dopadne na všechny. Mám na to stále stejný názor. To, že o sektorové dani bude soc. dem. debatovat s ministryní financí Schillerovou neznamená, že jsem otočil. Pochybuji ale, že s jejich návrhy bude souhlasit, protože na to má stejný názor jako já,“ dodal premiér.