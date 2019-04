Petr Janiš, Právo

Předpokládá se, že stavební povolení na Průmyslový palác, jehož levé křídlo shořelo před 11 lety, bude vydáno do léta. Žádost má být podána v těchto dnech. Zvolenou repliku nýtované konstrukce shořelého křídla už odsouhlasili památkáři, stejně jako postup oprav středního traktu a pravého křídla.

„Rádi bychom výběrové řízení na zhotovitele vyhlásili ještě letos,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Průmyslový palác by měla oprava uzavřít na tři roky.

Průmyslový palác v novém kabátě, ale s replikou nýtované konstrukce, má odpovídat současným standardům. „Stavba z roku 1891 měla jednoduché zasklení. Potřebuje jiné z klimatických, energetických důvodů. Musí mít další vybavení, například aby se zabránilo požárům,“ řekl Právu člen vedení Výstaviště Václav Novotný.

Nové vedení Prahy a také Výstaviště chce do té doby opravit Křižíkovy pavilony, aby sloužily Pražanům, potřebuje totiž dočasně nahradit plochu asi 11 tisíc metrů čtverečních, kterou poskytuje Průmyslový palác.

„Připravíme revitalizaci amfiteátru Křižíkových pavilonů, což je největší krytá tribuna s kapacitou pět tisíc osob,“ uvedl Vyhnánek s tím, že se investice dotknou všech čtyř budov pavilonů.

Zanedbaná údržba areálu



Podle předsedy představenstva Výstaviště Tomáše Hübla nejde zdaleka o jediné akce. „Prioritou je otevřít areál lidem, naučit je sem znovu chodit. Když odejdou, areál zmrtví,“ uvedl Hübl.

Počítá se s úpravami restaurace Bohemia, aby sloužila při opravách Průmyslového paláce. Chystá se také rekonstrukce divadla Spirála, které je zavřené od roku 2002, na multifunkční sál. Zároveň se práce dotknou spodní části areálu, mají se z něj odstranit různé nánosy, betonové desky. Upravovat se bude Bruselská cesta a brána, vznikne zázemí pro grilování, gastronomický provoz, nový vstup ze Stromovky.

Hlavním problémem Výstaviště je zanedbaná údržba. Když se podle Hübla začne řešit jeden problém, objeví se jich 16 dalších. „Zatéká nám tu do každé budovy, také do zimního stadionu,“ uvedl Hübl. Podle Vyhnánka se upustilo od představy bourání zimní arény a stavby nové, v budoucnu ji má čekat rekonstrukce. Komplikuje to pronájem haly až do roku 2038.

Výstaviště u Stromovky vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002.