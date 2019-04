laz, Právo

„Byla bych obezřetná. To, že nyní nazýváme paní ministryni Benešovou ministryní Čapího hnízda a mýta je pravda. Alespoň tak jsem to slyšela v kuloárech, že se to o ní říká,” řekla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija v nedělních Otázkách Václava Moravce. Udženija zároveň upozorňuje, že chce dát Benešové dostatek času na obhajobu.

Reaguje tak na plánované obsazení pozice ministra spravedlnosti Marií Benešovou, někdejší nejvyšší státní zástupkyní a ministryní spravedlnosti Rusnokovy vlády. Ta je podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila „jasně vyprofilovaný Zemanův člověk”. V roce 2013 ostatně působila i jako poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro oblast justice a spravedlnosti.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pro prezidenta Miloše Zemana Benešová jako jeho poradkyně vypracovala analýzu, v níž údajně píše, že trestní stíhání v Česku objednat lze. Proti tomu se tento týden pro Český rozhlas ohradil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „To já nevím, to se ptáte špatně, poněvadž já to neumím. A podle mého názoru to nejde,“ odpověděl Pavel Zeman na otázku, jestli trestní stíhání objednat lze.

Pokud by změna zákona o státním zastupitelství, kterou Benešová avizuje, měla znamenat konec Pavla Zemana ve funkci, byl by to podle Onderky problém.

„Pokud bychom se v této souvislosti bavili o tom, že by například měl státní zástupce devítiletou lhůtu, v ten moment se dostáváme do fáze, kdy by se řeklo, že Pavel Zeman je ve funkci osm a půl roku a tedy musí skončit,” řekl Onderka s tím že v ten moment bude Sociální demokracie tento zákon blokovat, ve vládě pro něj nebude hlasovat a jestli by byla přehlasovaná, potom je to důvod k odchodu z vlády.