kab, Právo

„Na slibu, který je ve vládním prohlášení, že učitelé na konci roku 2021 budou mít 150 procent platu z roku 2017, se nic nezměnilo,“ uvedl Plaga. Meziroční nárůst platu učitelů bude tento rok podle jeho názoru 15 procent.

„Po prvním jednání o rozpočtu jsem optimista. Paní ministryně (Alena Schillerová) potvrdila, že počítá s nárůstem platů tak, abychom splnili slib,“ uvedl Plaga v TV Prima s tím, konkrétně by měli učitelé na konci roku 2021 průměrně brát 45 tisíc korun.

„Jestli chceme být inovativní zemí, tak ty peníze tam prostě nasypat musíme bez ohledu na hospodářský cyklus,“ poznamenal Plaga.

Jeho oponent v diskuzi v pořadu Partie, nezařazený poslanec Václav Klaus ml., který donedávna předsedal sněmovnímu školskému výboru, se domnívá, že peníze ve školství už dnes jsou, ale k učitelům se nedostanou.

„Učitelům mzda roste spíš formálně. Daňoví poplatníci sypou do regionálního školství 44 procent navíc než před dvěma lety. Ale učitelům to prostě nedoputuje,“ řekl.

Situaci si chce ministr školství v regionech zkontrolovat. „Plánuji rozjet se do krajů, do terénu a chci se ředitelů a učitelů ptát, jestli k tomu rozpisu došlo a zkontrolovat si kraje. Já si skutečně nemyslím, když se podíváte na tu strategii a reálná čísla, že je důvod stávkovat.

Důležitá matematika

Peníze do systému putují, putují k učitelům, putují ke školám,“ prohlásil Plaga.

Ministr také trvá na tom, že by matematika měla být povinným maturitním předmětem, a to od jara 2022. Navrhne také změnu, aby maturanti psali společný pouze didaktický test, za ústní zkoušku a slohové práce by měly zodpovídat samy školy. Klaus takový návrh podpořil.

Oba politici se shodli také na tom, že není možné kvůli neúspěšným studentům z matematiky, tuto zkoušku zlehčovat.

„Dneska je matematika důležitější než kdy v minulosti,“ uvedl Plaga s tím, že maturovat by měli studenti z tzv. užitečné nebo aplikované matematiky.

Klaus k tomu dodal: „Matematika zkoušená být má. Je to jeden z nejzákladnějších předmětů, které učíme. Říct po 13 letech, kterou se matematiku studenti učí, že to byla taková legrace, že to nebudeme zkoušet, nedává smysl,“ dodal.

Klaus se domnívá, že maturita má vytvořit jakousi laťku, proto není dobré, aby se zlehčovala kvůli studentům, kteří u maturity z matematiky pohoří.