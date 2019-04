kab, Právo

„Dobrý den, hezkou neděli. Prosba! Počasí má být nijaké - možná zůstanete doma. Napište mi prosím do komentářů, jak by se měla jmenovat nová strana, kterou zakládáme. Klidně blbosti, kreativitě se meze nekladou, vážně, cokoliv vám připadne dobré. Výherce má u mě litr rumu!!!“ napsal Klaus.

Už za tři hodiny nasbíral pod svým příspěvkem na Facebooku přes 2,5 tisíce komentářů. Jeho bývalý kolega, exposlanec za ODS Tomáš Úlehla, Klausovi poradil název „Klausovka“ nebo „Klausonáta“, marketingový specialista Michael Skřivan zase „Klaus Klaus Klan“.

Klaustrofobie nebo VK



Uživatel Miroslav Waidinger zase vymyslel název „Klaustrofobie“ a další diskutující, vystupující pod jménem David Punči Punčochář, zase navrhl název Strana Svobodného Selského Rozumu se zkratkou SSSR. „A kavárna ať se z toho třeba pos...,“ dodal.

Protiislámský aktivista Petr Hampl se domnívá, že by zkratka strany měla být VK, tedy shodná s Klausovými iniciály. „Např. Vlastenecká koalice. A neměla by mít v názvu žádné slovo, které odrazuje normální lidi (např. konzervativní),“ doplnil.

Klause vyhodili z ODS v polovině března poté, co jednání Sněmovny o evropské legislativně přirovnal ke schůzi židovského výboru, který rozhodoval o transportech do nacistických koncentračních táborů.

ODS však dlouhodobě vadila i nedostatečná Klausova loajalita k programu i kandidátům strany. Klaus byl známý svými protiunijními postoji a veřejně deklaroval, že nebude volit ODS do Evropského parlamentu. Že založí vlastní stranu, oznámil několik dnů po svém vyloučení. S novou stranou chce jít do krajských voleb v roce 2020 a sněmovních v roce 2021.