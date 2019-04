Václav Pergl, Právo

„Nějaký déšť přece jen přijde. Přes Česko přejde studená fronta, a to už z pátku na sobotu. Naprší zhruba od dvou do 15 milimetrů srážek, to je dva až 15 litrů vody na metr čtvereční. Tyto srážky ale spolkne vegetace a sucho nezažehnají,“ sdělila Honsová.

Sezónní předpovědi podle ní navíc naznačují, že nejbližší měsíce budou ve střední Evropě srážkově spíše podprůměrné. „Suchu by však výrazně pomohly pouze trvalé srážky na celém území, ty ale alespoň podle současných modelů nebudou,“ podotkla.

Průměrný úhrn srážek pro nadcházející čtyři týdny je v Česku 54 milimetrů, tolik ale letos meteorologové neočekávají. Zatím nejméně napršelo v roce 1998, a to 17 milimetrů, naopak nejvíce v roce 1962, a to 108 milimetrů.

V horských oblastech je ještě vláhu z čeho brát. Například hřebeny Krkonoš stále mají v průměru kolem 1,5 metru sněhu. I když ale byla letošní zima srážkově nadprůměrná, ani toto množství nestačilo na ukončení sucha.

„Z meteorologického hlediska spadlo od začátku roku nejvíc srážek na Karlovarsku, Liberecku a Pardubicku, naopak nejméně v Olomouckém, Jihomoravském a Středočeském kraji,“ informovala Honsová.

Teplé počasí, které vrcholí koncem tohoto pracovního týdne, bude podle Honsové po víkendovém ochlazení pokračovat, i když teploměr nevyšplhá tak vysoko. Už od pondělí budou teploty postupně stoupat k 19 stupňům. Deště nebo přeháňky budou také menší a vystřídá je spíše polojasno. „To vše dohromady znamená, že sucho se bude dál prohlubovat,“ uzavřela Honsová.