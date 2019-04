Jan Menšík, Renáta Bohuslavová, Právo

Jak Právo nedávno napsalo, přestože chce vedení Prahy spolupráci s Hlínou definitivně ukončit, bude jeho kancelář DPP v několika případech zastupovat i nadále. S dopravním podnikem uzavřela v průběhu tří let více než dvě desítky smluv na nejrůznější poradenství či zastupování společnosti v soudních sporech.

Za své služby si Hlínova advokátní kancelář ve většině případů účtovala 2400 korun za hodinu bez DPH. Výjimečně se ve smlouvách objevuje sazba o stokorunu vyšší.

Podle dokumentů, které nyní Právo získalo, se nejvyšší vyplacená částka, a to přes tři miliony korun, týkala právního poradenství pro představenstvo podniku. Podle dřívějších vyjádření mluvčí DPP Anety Řehkové se jednalo například o „zpracování právních stanovisek pro představenstvo společnosti, právních analýz jednotlivých případů, účast na jednáních, připomínkování zásadních smluvních dokumentů a jiné úkoly, které jsou uloženy vedením společnosti“.

Podlimitní zakázka

Stejně tak v tomto případě tato externí kancelář měla posuzovat možné právní důsledky rozhodnutí pro členy představenstva a samotný podnik.

Druhou nejvyšší položkou v dokumentech je více než 800tisícová částka za poskytování právních služeb. Na ty vypsal loni v červnu 2018 DPP podlimitní veřejnou zakázku. Vítězem se stala společnost HSP.

Od července, kdy byla podepsána smlouva, si za své služby, které měla dle smlouvy poskytovat do konce loňského roku, nechala kancelář v rámci této jediné zakázky vyplatit přibližně 830 tisíc korun.

Advokát Hlína se podílel i na projektu společného podniku DPP a Penty v souvislosti se stavbou metra D a za poradenství dostala jeho společnost téměř 400 tisíc. Tento plán a navržené právní aspekty projektu kritizovala už minulá opozice na magistrátu v čele s Piráty, kteří dnes město vedou.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Hlasitými odpůrci společného podniku kvůli stejným věcem byly i strany Spojené síly pro Prahu (Starostové a TOP 09) a Praha sobě, které jsou nyní právě s Piráty součástí pražské koalice a zasazují se o uložení tohoto projektu (v takto navržené podobě) k ledu.

Současná radní pro legislativu Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu) v minulosti projekt přirovnávala například ke kauze Opencard či prodraženému tunelu Blanka, protože městem vlastněný podnik by podle ní měl malé pravomoci v rámci rozhodování a ovlivňování směřování projektu.

Kromě těchto případů uzavřela HSP s podnikem smlouvy také na řešení sporů týkajících se určení vlastnictví pozemků u výstupu z metra či soudní dohry zaměstnaneckých výpovědí. Například za řešení dvou soudních sporů kvůli výpovědím si kancelář řekla o téměř 250 tisíc.

Audit rozhodne, co bude dál

Celkově si HSP přišla za roky spolupráce s DPP od roku 2016 na více než osm milionů. A jen od začátku letošního roku si za svou práci vyfakturovala zhruba 940 tisíc korun.

„Přesný rozsah prací, které kanceláři HSP zadávalo minulé vedení, neznám,“ řekl Právu ředitel dopravního podniku Petr Witowski, který podnik řídí od loňského prosince, na dotaz, zda mu udělované odměny přijdou adekvátní. Dodal, že ve společnosti zadal interní audit, jehož výsledky by měly být známé koncem týdne. „Na základě zprávy se rozhodneme,“ řekl.

Jaroslav Faltýnek (ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ještě minulý týden však on i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), pod kterého gesčně dopravní podnik spadá, Právu řekli, že spolupráce s advokátní firmou HSP bude v několika případech pokračovat do ukončení soudních sporů, a to i přes výhrady vedení města a některých členů dozorčí rady podniku. Ukončení smluv by totiž podle Witowského stálo podnik až milion korun.

Původně přerovský rodák Květoslav Hlína, který dlouho pracoval pro holding Agrofert a jako právník zastupoval Faltýnka při březnové policejní domovní prohlídce v pražském bydlišti místopředsedy ANO, pro dopravní podnik pracoval od roku 2016. Hlína se měl údajně v podniku objevit chvíli poté, co se v témže roce stal ředitelem společnosti Martin Gillar, který v minulosti v HSP působil jako koncipient.