„Pokud by se mělo hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády,“ zdůraznil Hamáček. „Byl by to pro nás důvod z vlády odejít,“ dodal.

Babiš v rozhovoru pro Právo vyloučil, že by se chystalo Zemanovo odvolání.

Samotnou změnu na postu ministerstva spravedlnosti Hamáček příliš komentovat nechtěl. „Personální nominace je čistě v gesci pana premiéra Babiše, my se dohodli, že si nebudeme vzájemně kádrovat nominace, odpovědnost je plně na něm. Paní Benešová je zkušená právnička, která již v čele resortu stála. Z hlediska odborné tam problém nevidím,“ uvedl.

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Návrh Benešové omezit funkční období nejvyššího státního zástupce na sedm let se však Hamáčkovi nelíbí. „Nevidím důvod, abychom teď sahali do systému státních zástupců. Já jsem řekl, že na toto by byla soc. dem. velmi citlivá,“ řekl novinářům Hamáček. Nedomnívá se, že by nyní byla vhodná situace ke změně zákonu o státním zastupitelství.

„Čekám, že takto zásadní věci by byly koaličně projednány. Máme v koaliční smlouvě příslušné mechanismy,“ poznamenal Hamáček.

Překvapivý konec Kněžínka



O tom, že se premiér chystá vyměnit na postu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (nestr. za ANO), Hamáček předem nevěděl. „Rezignace pana Kněžínka mě překvapila. Vysvětlení pana premiéra, že to byla nějaká dohoda, kterou učinili, respektuji,“ poznamenal ministr vnitra.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)

Ještě 10. dubna nevěděl o změně ani samotný Kněžínek. Právu na dotaz, zda o svém odchodu nehovořil s premiérem Andrejem Babišem, napsal: „S panem premiérem jsme na toto téma nehovořili. V pozici ministra spravedlnosti jsem od léta minulého roku a plně se věnuji práci a úkolům, které v justici máme. Vážím si šance pracovat pro ČR v pozici ministra spravedlnosti a budu v ní i nadále pracovat s plným nasazením jako dosud, dokud bude o moje služby zájem a budu mít důvěru premiéra.“

O změně na postu ministra spravedlnosti informoval premiér ve čtvrtek. Uvedl, že se na tom s Kněžínkem dohodl. Benešová, která v minulém volebním období seděla ve Sněmovně za ČSSD a patří k poradkyním prezidenta Miloše Zemana, by se nové funkce měla ujmout na konci dubna. V rozhovoru pro Českou televizi řekla, že nevidí důvod, proč by měl nejvyšší státní zástupce odejít. Její prioritou prý bude boj proti korupci.