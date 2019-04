Jakub Štěpánek

Dvaadvacetiletý poslanec se stal terčem kritiky poté, co na svém Twitteru a instagramovém účtu zveřejnil detaily potyčky, která se odehrála v obci Boršice na Zlínsku při koštu vín. „Tak to mu přeju, měli ho zdemolovat ještě víc za ty jeho debilní žvásty v parlamentu,” píše například Jaromír H. z Ostravy.

Lidé Feriho obviňují, že potyčku vyvolal provokacemi dvou mužů, což však zákonodárce zásadně odmítá. „Proboha, ten člověk ke mně přišel, když jsem vyšel ven na cigaretu, zeptal se, jestli jsem Feri a okamžitě mě začal mlátit pěstmi do obličeje,” reagoval později na svém Instagramu politik.

To mu však diskutující zřejmě nevěří, případně tento názor ignorují a ve svých komentářích pokračují. „Arogantní barevný homosexuál dostal pěstí,” píše na Facebooku Jiří Ž. Narážky na Feriho barvu pleti rozhodně v diskusích nejsou ojedinělé. „Kdyby nebyl negr, tak by nedostal,” doslova píše Michal K. a svoje slova potvrzuje hned v dalším příspěvku. „Tak jsem rasistický prase no, co s tím uděláš?” ptá se jiného diskutujícího. „Tak má sedět na prdeli doma v Africe,” pokračuje v podobném duchu Alfréd G.

Ačkoliv poslanec na svém twitterovém účtu zveřejnil fotky dvou mužů, kteří mají být z útoku podezřelí, policie zatím nikoho nezadržela. „Zatím se nic nezměnilo, pracujeme na tom případu a zjišťujeme bližší podrobnosti. Obviněn dosud nikdo nebyl. K průběhu prověřování nebudeme dávat žádné informace. Jakmile budeme mít pachatele a bude obviněn, budeme o tom informovat," řekla v pondělí policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Kromě komentářů s rasistickým podtextem však zní i hlasy na podporu mladého poslance. Zejména na Twitteru Ferimu vyjadřují podporu i známé osobnosti, včetně starosty městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného (ODS). Jak je jeho zvykem, vyjádření to bylo svérázné.

Milý Dominiku Feri, držím Vám palce, abyste se brzy uzdravil. Odsuzuji hnusný útok na Vás! Kde to žijeme? Lidi, toto už nemůžeme tolerovat! — Daniel Herman (@DanielDherman) 21. dubna 2019

Není nad to, když má člověk kamarády. Je suis Feri, tvl! pic.twitter.com/Nxt10csQLJ — Martin Žufánek (@zufanek) 21. dubna 2019

Udělám těm dvěma neco ošklivého — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 21. dubna 2019

Feri, rodák z Kadaně, je známý i svým smyslem pro humor. V roce 2016 se v předvolebním spotu společně s dalšími politiky dotkli citlivého tématu rasismu a natočili parodii kdysi populární České sody.

Jestli bude mít nedělní incident právní dohru, zatím není jisté.