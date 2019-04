Jan Rovenský, Právo

Pane premiére, proč jste se rozhodl vyměnit ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou?

Nikoho jsem neměnil. Už nějakou dobu jsem ale hledal ministra, protože bylo od počátku jasné, že angažmá pana Kněžínka je dočasné. Pak se v médiích začaly množit spekulace, že ve své funkci skončí, což ho možná přimělo rozhodnutí uspíšit. Navíc k tomu měl i rodinné důvody.

Když mi pak pan Kněžínek v pondělí 15. dubna oznámil, že podává demisi, a o den později mi ji poslal dopisem, tak jsem se musel rozhodnout mezi třemi kandidáty.

Ve čtvrtek jste vybral Benešovou. Co o ní rozhodlo? A proč to muselo být tak narychlo?

Ono najít ministra není nic lehkého a chtěl jsem to mít vyřešené před Velikonocemi, odletem prezidenta do Číny i vzhledem k očekávané rekonstrukci vlády 30. dubna.

Vybral jsem paní Benešovou proto, že potřebujeme bojovat proti korupci a klientelismu, což je nám stále veřejně vytýkáno. Tak jsem našel člověka, který s takovým bojem má velké zkušenosti, stejně jako s justicí.

To, že policie ve středu předala spis týkající se kauzy Čapí hnízdo státnímu zastupitelství v Praze, ve kterém vás navrhuje obžalovat, je náhoda? Stejně jako že Benešová je poradkyní prezidenta Zemana?

Paní Benešová je sice prezidentovou poradkyní, ale to na mé rozhodnutí nemělo žádný vliv.

Pan prezident mi v životě nedoporučil žádného ministra. Úplně stejné řeči zaznívaly o ministru zemědělství Tomanovi, kterého navrhla soc. dem.

Ti, kteří nyní paní Benešovou pomlouvají, asi zapomněli, jak bojovala proti justiční mafii v době, kdy Topolánek řídil nejvyšší státní zástupkyni Veseckou. Tehdy jí fandili. Paní Benešová byla ministryní spravedlnosti, předtím ji do pozice nejvyšší státní zástupkyně jmenoval Otakar Motejl, jehož jméno snad nikdo nebude zpochybňovat.

Z justice i opozice znějí obavy, že Benešová míří na ministerstvo proto, aby personálně obměnila státní zastupitelství. Můžete zaručit, že ji tam neposíláte proto, aby buď zařídila odvolání nejvyššího státního zástupce Zemana, nebo vyvíjela nátlak na žalobce kvůli Čapímu hnízdu?

Vy jste se asi zbláznil, pane redaktore. To je naprostý nesmysl, co říkáte. Při každé změně všichni řvou kvůli pseudokauze Čapí hnízdo. Řvalo se kvůli Čapímu hnízdu, když jsme vybírali šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů, stejně jako když ministr vnitra vybíral policejního prezidenta. Přitom žádný problém není.

A kdybychom chtěli vyměnit pana Zemana, tak jsme to mohli udělat dávno, když byla menšinová vláda. Proč by to paní Benešová dělala? Proč stále spekulujete o nesmyslech? Navíc o odvolání nejvyššího žalobce by musela rozhodnout vláda.

Vaše nominace zaskočila ČSSD. Její předseda a ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že pokud by mělo dojít na státních zastupitelstvích k personálním změnám, tak je to na vážnou debatu ve vládní koalici.



Předpokládám, že to ČSSD jako koaličního partnera spíš potěší, když nominuji jejich bývalou poslankyni. Dokonce i nastávající ministr dopravy Kremlík je členem soc. dem., dřív byl poradcem Špidly i Rychetského.

Proč jste vlastně nepřemlouval Kněžínka, aby na postu zůstal?

Protože se tak rozhodl, protože je to hlavně legislativec, a ne politik, a protože místo vzal dočasně.

Jistě si pamatujete, jak k jeho nominaci došlo. Stalo se to poté, co se paní Malá po té novinářské kampani místa vzdala. Když jsem řekl, že dočasně budu řídit resort sám, strhl se obrovský řev od tradičních stran a novinářů, že Čapí hnízdo a tak dále.

O půlnoci jsem dočasný dohled nad spravedlností nabídl ministryni financí Schillerové, která ale místo sebe radši doporučila pana Kněžínka, který dostal deset minut na rozmyšlenou. Bylo to těsně před hlasováním o důvěře a já chtěl mít vládu kompletní.

Pan Kněžínek místo vzal s tím, že to bude dočasné, než najdeme někoho jiného. To je také důvod, proč byla jeho pozice odborného náměstka pro řízení sekce Legislativní rady vlády na Úřadu vlády, do které se nyní vrací, stále volná.

Říkal jste, že jste vybíral až mezi třemi kandidáty. Mezi kým?

Snad si nemyslíte, že vám to řeknu. Proč, abyste ty lidi pak otravoval i na Velký pátek?

Jak dlouho se vlastně s paní Benešovou znáte?

Znali jsme se dávno předtím, než si na mě někdo objednal Čapí hnízdo, jestli se na to ptáte. Na mé sociální síti si můžete dohledat, že jsem jí byl i na narozeninách, nestydím se za to. A občas jsme se setkávali a debatovali o problematice justice.

Co si myslíte o tom, že Benešová jako advokátka zastupuje někdejší ústeckou exhejtmanku za ČSSD Vaňhovou, kterou policie viní z machinací s eurodotacemi?

Nevím, koho paní Benešová zastupuje. Nějak se ale živit musí. Teď ji ale zastupovat nebude a bude pracovat pro stát, stejně jako to dělám osmnáct hodin denně já.

Co jste říkal na to, že ministr kultury Staněk odvolal šéfa pražské Národní galerie Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Soukupa?

Šlo o rozhodnutí pana ministra, vzal jsem to na vědomí. Pana Soukupa neznám, pana Fajta ano. Pan Fajt je určitě odborník na umění, manažer ale určitě ne. Navíc pan ministr mi říkal o tom, že si pan Fajt přihrál nějaké peníze.

Vylučuji ale, že by na odvolání Fajta měl vliv pan prezident, jak se spekuluje. Pana Fajta znám hlavně z doby, kdy jsem začal usilovat o to, aby pařížská galerie Centre Pompidou otevřela pobočku v Praze, a jak jsem kvůli tomu byl v Paříži, setkal se s jeho ředitelem, do pražské Národní galerie dotáhl francouzského prezidenta Macrona.

ODS, lidovci a piráti se kvůli vám rozhodli svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, na které chtějí jednat o kritické zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018, o státním rozpočtu a o vašem střetu zájmů. Co na to říkáte?

Že je před evropskými volbami a že na sebe chtějí upozornit zase programem Antibabiš. Rozpočet máme skvělý, zase jsme snížili dluh a jsme čtvrtí nejlepší v Evropě.

Pokud jde o zprávu NKÚ, tak je dobré se podívat, jak a kým byl jeho šéf pan Kala nominován.

Člověk ze Sobotkova křídla byl schválen oposmlouvou soc. dem. a ODS – tehdy ještě poslanec Gazdík ze STAN vykřikoval, že chce na místo odborníka, ne politika. Tolik tedy o nezávislosti.

NKÚ ve své zprávě komentuje věci, které mu nepřísluší, například kritizuje zavedení slevy na jízdném pro důchodce. To je něco, co mělo ANO v programu, šlo o politické rozhodnutí, a to nemá úřad co komentovat.