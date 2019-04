Patrik Biskup, Ivan Blažek, Právo

Pětapadesát metrů dlouhý most, který je technickou památkou, chce po jeho renovaci využít město jako lávku na výpadovce na Karlovy Vary a propojit tamní rekreační oblasti Kyjovský a Radčický les s lesy mezi Košutkou a Krkavcem.

Jeřáb snesl v noci na sobotu Faltusův most vedoucí přes železniční trať v areálu plzeňské Škodovky.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

„Jde o jeden z prvních elektricky svařovaných mostů v Československu. V té době byl svého druhu největší na světě,“ řekl Pavel Domanický z Národního památkového ústavu v Plzni. Stavba překlenula železniční trať a propojila severní a jižní část továrny. Už léta je však nevyužitá nájezdová železobetonová rampa, kvůli jejímuž tvaru se mostu přezdívá Tobogán. Podnik se nakonec rozhodl konstrukci darovat městu.

Město Plzeň most výhledově využije jako lávku přes výpadovku na Karlovy Vary.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Památkářům přemístění stavby nevadí. „Důležité je zachování ocelové konstrukce, přenést ji lze kamkoliv,“ uvedl Domanický.

Jeřáb přesunul ocelový svařenec jen do vzdálenosti několika desítek metrů,

tam ho po dobu dvou let může mít město uložený zdarma. Podle Ondřeje Vohradského z městské Správy veřejného statku bude nutné konstrukci odstrojit, rozřezat na několik kusů a na novém místě opět svařit. Celkové náklady na instalaci mostu na novém místě se mají pohybovat kolem patnácti milionů.

Padesát metrů dlouhou ocelovou konstrukci o hmotnosti zhruba 145 tun přesunul jeřáb o 55 metrů k plotu areálu u Domažlické ulice.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Most projektoval František Faltus, který se předtím mimo jiné podílel na návrhu ocelového mostu přes Dunajský kanál ve Vídni. Ve Škodových závodech působil od roku 1926. „Škodovka byla jedním z podniků, které elektrické svařování prosazovaly do praxe. Takto vyrobeným mostem ve svém areálu prokázali, že to skutečně jde,“ vysvětlil Domanický.

V roce 1932 Faltus uskutečnil své největší dílo – Tyršův most přes Radbuzu v Plzni. Byl to první celosvařovaný obloukový most v Evropě a byl řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa.