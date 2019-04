zpe, Novinky

„Chceme umožnit premiérovi Andreji Babišovi splnit jeho slib, aby čas, kdy bude zrušena karenční doba, korespondoval se spuštěním e-neschopenky,“ vysvětloval poslanec Jan Bauer (ODS).

Karenční doba se má totiž zrušit k 1. červenci letošního roku, e-neschopenky budou podle ministerstva práce a sociálních věcí fungovat až od ledna 2020. Hnutí ANO dříve slibovalo, že se termín sjednotí.

Někteří poslanci ANO proto před časem začali koketovat s nápadem, že by se zrušení karenční doby o půl roku posunulo. To ale vyvolalo pnutí v koalici, ČSSD dala razantně najevo, že by se jednalo o porušení koaliční smlouvy.

Gajdůšková: Občané jsou trestáni za nemoc



Poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková ve středu ve Sněmovně argumentovala s tím, že mezi e-neschopenkou a tím, jak se vyplácí nemocenská, není žádná věcná vazba.

„Jestli dal někdo politický slib, to je jiná. Ale byla bych velmi nerada, kdybychom zklamali naše občany, kteří čekají, že už nebudou trestáni za nemoc. Zaměstnavatelé na tom netratí,“ argumentovala Gajdůšková.

Bauer pozměňovací návrh přilepil k vládní novele zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Poslanci hlasovali o třech variantách. Jedna počítala s odkladem zrušení karenční doby na rok 2020, druhá na rok 2021 a třetí na začátek fungování e-neschopenky.

Stejné pozměňovací návrhy ODS předložila i k další novele o e-neschopenkách, o kterých bude Sněmovna hlasovat zřejmě v květnu.