Volební právo by měli mít i 16letí, chtějí prosadit Starostové

Nové vedení hnutí STAN nastínilo, co chce do budoucna prosadit. Tématem by měla být změna volebního práva. Podle šéfa Starostů a nezávislých Víta Rakušana by právo volit měli mít i 16letí.