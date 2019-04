Barbora Zpěváčková, Novinky

Gazdíkovi měl mandát vypršet až v roce 2020. Podle něj ale hnutí potřebuje nový impulz a celostátní výbor STAN rozhodl, že vedení se zvolí už letos.

„Nový impuls hnutí velmi, velmi prospěje. Končím dříve také z toho důvodu, abychom měli čas připravit se na krajské volby. Hnutí STAN má potenciál to vyhrát, můžeme v krajských volbách překreslit politickou mapu,” burcoval Gazdík ve svém úvodním projevu.

Petr Gazdík (vlevo) a Vít Rakušan na sněmu Starostů a nezávislých.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dodal, že odchází spokojen. „Neznám mnoho případů, kdy se pár starostů ve Zlínském kraji dalo dohromady a vypracovali se na hnutí, které je zastoupeno všude. Neměli jsme za sebou žádného oligarchu,” podotkl.

Šéfovat chce pouze Rakušan



Gazdík se chce ucházet o post řadového místopředsedy. Jediným kandidátem na šéfa hnutí je Rakušan, na sněmu se ale může ještě někdo přihlásit. O post prvního místopředsedy se uchází šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Vít Rakušan

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

„Jsem ale jediný, kdo to chce dělat, protože po úspěšném předsedovi, který patří k zakladatelům hnutí, se nikdy nenastupuje lehce. Ale já si věřím, protože když do něčeho jdu, ať to bylo starostování Kolína, poslancování, nebo pozice lídra ve Středočeském kraji, tak do toho jdu naplno s tím, že chci vidět za sebou úspěch,“ řekl v rozhovoru pro Právo Rakušan.

Hnutí má podle Rakušana potenciál získat ve volbách až deset procent. Hnutí by se podle něj mělo víc profilovat jako celostátní politická síla, která bude jasně říkat: my jsme připraveni převzít i vládní odpovědnost.

Na sněmu vystoupí zástupci ostatních politických stran, z ODS Alexandra Udženija, nový šéf lidovců Marek Výborný či předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.