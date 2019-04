ČTK

Metrostav vypověděl radnici smlouvu na stavbu už loni na podzim. Radnice nyní řeší, co s rozestavěnou budovou udělá, jednou ze zvažovaných možností je prodej. Projekt za 1,1 miliardy korun byl schválen v roce 2010.

„Společnost Metrostav neplatně jednostranně ukončila smlouvu v listopadu 2018, před zvolením nového vedení radnice. Od té doby nevidíme ani minimální snahu s naší městskou částí spolupracovat a plnit své povinnosti. Proto jsme museli od smlouvy odstoupit,” sdělil starosta Ondřej Gros (ODS).

Stamiliony na dostavbu radnice nemá



Nyní vedení radnice zvažuje, co s budovou dál. Dostavba by mohla vyjít na 600 až 800 milionů, které radnice nemá. V uplynulých měsících proto představitelé radnice začali jednat s magistrátem o možném prodeji torza budovy. Gros na březnovém zasedání zastupitelů Prahy 8 řekl, že kromě dostavby a prodeje existuje možnost dostavby a komerčního pronájmu. Na to by si radnice ale musela vzít úvěr, což starosta nepodporuje.

Minulé vedení Prahy 8 po volbách v roce 2014 zpochybnilo vlastnictví budovy a objekt se stal předmětem soudních sporů mezi Prahou 8, magistrátem a Metrostavem. Nakonec se strany dohodly, že budovu dostaví Praha 8, na což od města měla dostat 600 milionů. Metrostav ale loni v listopadu kvůli chybějícím znaleckým posudkům odstoupil od smlouvy.

Zhruba polovinu budovy měla mít záchranná služba, zbytek měl být sídlem radnice. Magistrát tak nyní bude muset hledat nové místo, kde sídlo záchranářů postavit.