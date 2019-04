Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane ministře, skončíte ve vládě, jak se spekuluje?

Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct na rovinu, je to tak. Doufám, že to dopadne brzy.

Máte přesný termín?

Termín nechám na panu premiérovi. Ale mám pocit, že ten čas nastal teď. Nechci, aby to vypadalo, že jsem odvoláván z vlády pro to, že se chystá nějaká velká rekonstrukce. Chtěl jsem být pryč už dávno.

O vašem odchodu se spekulovalo, 1. dubna jste ale takové zprávy označil za apríl.

Byl to apríl, ale dvojitý. Jinými slovy, apríl z mé strany.

Slíbil vám premiér Andrej Babiš (ANO), že navrhne prezidentovi vaše odvolání?

Dal jsem mu už v lednu rezignaci, ale tu nepřijal. Říkal, že to uděláme jinak, že teď nemá náhradu a potřebuje víc času. Tak teď čekám na jeho návrh, jak to uděláme.

Kdo bude váš nástupce?

To opravdu nevím.

Složíte i poslanecký mandát?

To si chci ještě rozmyslet, ale nevylučuji to.

Zůstal byste v klubu ANO?

Pokud zůstanu poslancem, nebudu přestupovat jinam.

Souvisí nějak vaše rozhodnutí s kauzou mýto?

Nesouvisí. Kdyby nenastala, tak už jsem odešel. Nicméně ta kauza mi ukázala situaci, která tu dlouhodobě je. Firma Kapsch dlouhodobě útočí na ministerstvo, že je neschopné. Potřebovali mít slabého ministra, který není schopen řešit záležitosti tak, aby si mohli řídit soutěž na mýto. Ukázalo se, že jsem zase tak slabým ministrem nebyl. Byl jsem schopen vysoutěžit seriózní soutěž i přes tyhle tlaky. Udělal jsem hodně práce, je za mnou vidět výsledek.

Hnutí ANO je trochu jiné než ANO, za které jsem před pěti lety do vlády vstupoval

Co konkrétně je tedy tím důvodem, proč odcházíte?

Být v politice pět let na jednom místě je opravdu hodně. Za sebe mohu říct, že se to tak naskládalo dohromady. Jsem unavený. Ani tak mě neunavuje práce pro lidi a ministerstvo, ale spíš z to, jak pořád musím někde něco vysvětlovat. Všechny útoky, nutnost se bránit. Na tyhle věci asi nejsem stavěný. Mám pocit, že i to hnutí ANO je trochu jiné než ANO, za které jsem před pěti lety do vlády vstupoval.

V čem je jiné?

Mám pocit, že dřív to byla liberální středová strana. Teď více oslovujeme jinou cílovou skupinu. Myslím, že bychom měli být odpovědnější k rozpočtu.

Premiér rozhazuje?

To nechci říct. Ale měli bychom se víc starat o ty lidi, co peníze vydělávají, a zároveň nezapomínat na ty lidi, kteří potřebují pomoci. Rovnováha by mohla být víc do středu.

Co na vaše rozhodnutí vlastně Andrej Babiš řekl? Měli jste takový komplikovaný vztah, nejdřív vás kritizoval, potom se vás zastával.

Náš vztah není až tak moc komplikovaný. Možná pan premiér má představu, že by měli být všichni kolem něho hodně akční a důrazní, ale já si myslím, že můj styl je pro práci na dopravě vhodný. Jestliže nenecháte lidi dlouhodobě pracovat, tak je problém v tom, že vám utečou a neudělá se nic.

Byl jsem peskován jak největší vyvrhel

Býval jste hodně kritizován za to, že se nestaví, za kalamitu na D1 nebo odstraňování billboardů. Mohl jste v něčem udělat víc?

Vždycky může člověk udělat víc. Na druhé straně, když se podíváte, tak úspěchy tohoto ministerstva byly vždy zpochybňovány a neúspěchy byly zveličovány. Žil jsem v dojmu, že žijeme v dokonale právním státu, že majitelé budou billboardy odstraňovat. Ale neuvědomil jsem si tu legislativní věc, že proti nim nemůžu vystoupit tak razantně, jak by se mi chtělo. Nyní je u dálnic už jen zlomek nepovolených billboardů, většinou jsou tam jen ty, které tam mohou zůstat. Je za tím obrovský kus práce.

Ta D1 to je totéž. V Polsku v jeden den zahynulo šest lidí na silnici, protož nebyly uklizeny. Za to by mě chtěli věšet. V Polsku to vzali normálně, že se taková kalamita stát může. Byl jsem peskován jak největší vyvrhel, že tady nebyl opravený jeden úsek. Ano, lidé tam stáli 16 hodin, za to se omlouvám. Ale myslím, že tahle kritika nebyla úplně férová.

Jak byste zhodnotil pět let v úřadě?

Jsou to léta, která byla hodně pracovní. Museli jsme vyřešit spoustu problémů. Když jsem sem nastoupil, všechno tady hořelo. Zakázky na všechny registry, mýto. Jsem přesvědčen, že jsme udělali poměrně hodně práce. Rozhýbalo se stavebnictví, přestože jsou všude kritikové, kteří říkají, že se tady nestaví, tak se staví. Překvapila mě tady jedna věc. Netušil jsem, že mýto je takový problém. Ne věcný, ale politický. Snahy stávajícího dodavatele si ten kontakt udržet navždy. A ten pro to použil veškerých prostředků.

I druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka?

Na to přijde policie. Vyjednávání ceny v roce 2016 nemá nic společného se schůzkami v roce 2017. Ty musí pan Faltýnek vysvětlit a je to věc policie.