Kvůli fámě, že se otevírá hranice mezi Řeckem a Severní Makedonií, se daly v Řecku do pohybu stovky migrantů, kteří se chtějí dostat dál do Evropy, především do Německa. Došlo i na střety s policií. Informuje o tom server týdeníku Focus... Celý článek Stovky migrantů v Řecku se daly na pochod. Věří fámě, že otevřou hranici»