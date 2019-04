Jan Martinek, Právo

V debatě, kterou pořádala Aliance pro rodinu a jíž zaštítili poslanci Marek Benda (ODS), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Aleš Juchelka (ANO), nakonec ale zněla spíš varování před umožněním sňatků stejnopohlavním párům a následných adopcí dětí homosexuály. Oba návrhy zákonů dnes leží ve Sněmovně a i přes několik pokusů se o nich zatím nehlasovalo.

„Je to mimo jiné reakce na současné trendy relativizace toho, co nám ještě před několika lety přišlo normální a běžné. Tyto hodnoty by měly být hájeny, a to i na úrovni nejvyššího stupně právního řádu,“ uvedl Výborný, novopečený předseda lidovců. Podle něj žijeme v turbulentní době, která boří osvědčené vzory. „Chceme poskytnout těmto základním institucím ústavní ochranu,“ řekl.

Marek Benda jej doplnil, že hlavním důvodem navrhované ústavní definice manželství je nebezpečí aktivistických soudů, a poukázal například na Rakousko, kde svatby homosexuálů povolil Ústavní soud.

Podle diskutujících je svazek muže a ženy jedinečný, protože jedině z něj mohou vzniknout děti. „Manželství nezahrnuje pouze duševní složku, ale i složku tělesnou, plnou tělesnou odevzdanost. Při dávání života si člověk sám nevystačí, nutně potřebuje spolupracovat s osobou druhého pohlaví,“ uvedl advokát a člen KDU-ČSL Jakub Kříž.

„U osob stejného pohlaví v sexuální oblasti nedochází k celému sjednocení, nesdílejí sexualitu s plodivou potencí. Z jejich vztahu nemůže vzniknout dítě,“ řekl.

Kampaň Jsme fér, která má za cíl umožnit sňatky stejnopohlavním osobám, označil Kříž za revizionistickou, navíc připomněl, že je částečně hrazená z eurofondů. „EU tak financuje kampaň za změnu právní úpravy, která je výlučně v kompetenci členských států,“ řekl. Stát podle něj LGBT komunitu nediskriminuje.

„Jestliže společnost udělí manželství specifické postavení s ohledem na jeho účel a homosexuálové nejsou tohoto účelu schopni dosáhnout, není diskriminace možná,“ řekl. „Heterosexuální orientace není a nikdy nebyla podmínkou k uzavření manželství, stejně jako homosexuální orientace není a nikdy nebyla jeho překážkou. Stát sexuální orientace nezajímá,“ uvedl Kříž, podle kterého by povolení svateb gayů vedlo k dalšímu oslabení rodiny.

Za krizi rodiny nemohou homosexuálové, ale my Marek Výborný (KDU-ČSL)

Podobně mluvil i právník Pavel Hasenkopf, dřívější spolupracovník exprezidenta Václava Klause. „Manželství je nutné pro reprodukční funkci, je zásadní pro to, aby společnost nevymřela,“ řekl v diskuzi Hasenkopf. „Výchova dětí je dlouhodobá záležitost, děti mají ideálně vyrůstat s rodiči v manželském svazku. Stát nezajímalo, zda se mají dva lidé rádi, ale zda spolu mohou zplodit děti,“ uvedl právník, který se vyslovil proti povolení adopcí homosexuálním párům.

„Zásadní důvod, proč adopci homosexuálům nepovolit, jsou práva dětí. Zájem dítěte má mít vždy přednost, a každé dítě potřebuje ženu mámu a muže otce. Nemůžeme chtěně vytvářet situaci, kdy jednoho z nich nikdy nepozná,“ řekl Hasenkopf.

Právo nerozlišuje mezi homosexuálem a heterosexuálem. Zajímá jej, jestli jste muž a žena. Právník Pavel Hasenkopf

Stejnopohlavní manželství není podle něj žádné lidské právo. „Ke každému právu patří povinnost. I homosexuál má právo uzavřít manželství se ženou, ale žádná žena nemá mít povinnost mít dítě s homosexuálem. Právo nerozlišuje mezi homosexuálem a heterosexuálem, nemá jak je rozlišovat nebo kontrolovat. Zajímá jej, jestli jste muž a žena,“ řekl.

Právník Jan Petr Kosinka z právnické fakulty Masarykovy univerzity přirovnal prosazování LGBT agendy k nástupu komunismu v poválečných letech, jde podle něj o destrukci rodiny. „Užijte si oslovení dámy a pánové, protože na Západě se už od něj ustupuje,“ zahájil svůj příspěvek.

Legalizace pedofilů nehrozí

Organizátoři semináře pustili také videonahrávku, kterou pořídila americká aktivistka Brandi Waltonová z organizace Them Before Us. Tu v dětství opustil otec a vychovala ji matka s lesbickou partnerkou, která jí zakázala se s otcem jakkoliv stýkat, zakázala dceři i mluvit s jeho rodiči. „Dvě matky mi nikdy nenahradily chybějícího otce, že jsem neměla jeho lásku,“ řekla dnes sedmatřicetiletá žena v emotivním videu, ve kterém došlo i na slzy. Uvedla také, že poté, co svůj příběh zveřejnila, zažila ústrky a šikanu od členů LGBT komunity.

Jeden z účastníků se v debatě zeptal panelistů, jestli nehrozí, že by se po umožnění homosexuálních sňatků legalizovala pedofilie a další deviace. To předseda lidovců Výborný odmítl. „Nedomnívám se, že homosexualita je deviace, a to, co říkáte, bude v budoucnu těžko předmětem právní úpravy,“ odpověděl Výborný. „Musím také odmítnout dojem, že homosexuálové mohou za krizi rodiny. To není pravda, za tu můžeme my, heterosexuálové,“ dodal.